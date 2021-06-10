بورصة مصر تنجح في تجاوز مأزق سهم "التجاري الدولي"

تمكنت البورصة المصرية من تجاوز موجة الخسائر التي تزامنت مع الأداء السلبي لسهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، والتي استمرت لجلستين هوى فيهما السهم إلى مستويات ما قبل ظهور جائحة كورونا.

جاء هذا الأداء الإيجابي مع اتجاه شرائي قوي من قبل المستثمرين المصريين والعرب، مقابل مبيعات أجنبية هزيلة تجاوزتها المؤشرات وأنهت تعاملات أمس واليوم على تباين، ما دفع إلى تقليص الخسائر الأسبوعية.

مادة اعلانية

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.85% لتخسر الأسهم المدرجة نحو 5.56 مليار جنيه بعدما أنهت تعاملات اليوم عند مستوى 642.55 مليار جنيه، مقابل نحو 648.99 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

على صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% خاسراً نحو 77 نقطة بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 9977 نقطة، مقابل مستوى 10054 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.45% رابحاً نحو 54 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2202 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2256 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.57% مضيفاً نحو 71 نقطة ليرتفع من مستوى 12474 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 12545 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم.

في المقابل، نزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.76% فاقداً نحو 30 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 3910 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 3880 نقطة في إغلاق تداولات الأسبوع الحالي.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.14% مضيفاً نحو 50 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2334 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 2384 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم.

أيضاً، ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 2.52% مضيفاً نحو 82 نقطة بعدما صعد من مستوى 3251 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 3333 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.