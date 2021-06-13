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سامسونغ توقف إنتاج الهواتف الجديدة بسبب نقص الرقائق

سامسونغ s21
سامسونغ
سامسونج

سامسونغ توقف إنتاج الهواتف الجديدة بسبب نقص الرقائق

نقص معالجات كوالكوم يدفع الشركة لوقف إنتاج هذا الهاتف

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دبي - العربية.نت

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أوقفت شركة سامسونغ للإلكترونيات إنتاج أحد هواتفها في الفئة المتوسطة بسبب نقص الرقائق، حسب ما ذكرت صحيفة Electronic Times الكورية الجنوبية، في أحدث مؤشر على مشاكل توريد أشباه الموصلات العالمية.

وجاء تعليق إصدار Galaxy S21 Fan بسبب نقص معالجات تطبيقات كوالكوم، حسب ما ذكر التقرير نقلاً عن شخص مجهول في هذه الصناعة.

وكانت شركة سامسونغ تهدف إلى إطلاق الإصدار الأقل تكلفة من Galaxy S21 في أغسطس، وفقاً للتقرير. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كما حذرت شركة سامسونغ من أنها تتصارع مع تداعيات "اختلال خطير في إمدادات أشباه الموصلات على مستوى العالم.

وقال التقرير إن سامسونغ قد تعلق إطلاق طراز الهاتف S21 FE نظراً لأن النقص في الرقائق قد لا يتم حله قريباً.

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