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"بنك الرياض" للعربية: نسعى لتحويل "سبارك" إلى مدينة رقمية بالكامل

بنوك السعودية

"بنك الرياض" للعربية: نسعى لتحويل "سبارك" إلى مدينة رقمية بالكامل

بنك الرياض يوقع اتفاقية مع مدينة الملك سلمان للطاقة لدعم الأعمال والاقتصاد الرقمي

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دبي - العربية.نت

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وقع بنك الرياض ومدينة الملك سلمان للطاقة Spark اتفاقية هي الأولى من نوعها تتضمن عشرة مبادرات، بهدف دعم ترتيب المملكة في سهولة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

وأكد طارق السدحان الرئيس التنفيذي لـ"بنك الرياض"، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التحول الرقمي للقطاع المالي في السعودية، خاصة لمدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك".

وقال في مقابلة مع "العربية"، إن القطاع المصرفي في حقبة تحولات حالية وقادمة، والنظرة الحديثة لناحية التحول والشمول المالي وحلول الدفع الرقمية "هي محور اهتمامنا".

وأضاف: "نطمح في أن تكون مدينة سبارك رقمية بالكامل بما أنها مدينة جديدة، بحيث لا يستخدم فيها النقد الورقي، وستتوفر فيها حلول دفع لجميع الاستخدامات وبطاقة مرور خاصة تستخدم في المحال التجارية والخدمات".

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