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خطة مشتركة لتعزيز أنشطة الشركات السعودية في مصر

وزيري التجارة مصر والسعودية
جانب من لقاء وزيرة التجارة السعودي ونظيرته المصرية
اقتصاد مصر

خطة مشتركة لتعزيز أنشطة الشركات السعودية في مصر

برنامج "شريك" سيعمل على وضع مصر على الخريطة الاستثمارية القادمة

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير التجارة السعودي، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، وجود خطة سعودية طموحة لدعم الشركات للدخول في السوق المصري.

وقال في تصريح صحافي على هامش ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، إن هناك وفداً كبيراً مكوناً من 35 من رجال الأعمال السعوديين للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر.

وأشار إلى أن برنامج "شريك" سيعمل على وضع مصر على الخريطة الاستثمارية القادمة.

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ولفت الوزير السعودي إلى أنه تم البدء في تنفيذ البنية التحتية بإنشاء "نيوم" القريبة جغرافيًا من مصر، وسيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية المشتركة لاحًقًا.

وأشار إلى أن هناك جدية من قبل المسؤولين المصريين، في حل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين بصفة عامة، والسعوديين بصفة خاصة، وهو ما سينتج عنه نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

والتقى "القصبي" عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية.

وشملت اللقاءات، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، ووزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب.

وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر، وسُبل تعزيزها وتطويرها في ظل العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وفي ظل حرص قيادتي البلدين على تذليل العوائق التي قد يواجهها رجال الأعمال بما يضمن زيادة معدلات التجارة والاستثمار.

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