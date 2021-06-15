متحوّر "دلتا" يجبر بريطانيا على تأجيل "يوم الحرية" أسبوعين إضافيين

قررت بريطانيا تمديد سريان معظم القيود التي فرضتها جائحة كورونا، في إنجلترا لمدة أربعة أسابيع أخرى، بعدما كانت تخطط الحكومة لرفع تلك القيود يوم 21 يونيو.

ومع بدء حملة لقاح سريعة وناجحة في البلاد، بدا المسار واضحًا منذ وقت ليس ببعيد لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإلغاء جميع قواعد فيروس كورونا في إنجلترا في 21 يونيو، منهياً القيود التي قاوم فرضها في البداية. لكن، أمس الاثنين، اضطر جونسون لتأجيل اللحظة التي أطلقت عليها الصحف الشعبية "يوم الحرية"، أربعة أسابيع أخرى، بعد ارتفاع حاد في حالات متحوّر دلتا القابل للانتقال بشكل كبير، والذي قد يسبب مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات السابقة.

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وعلى الرغم من أن المطاعم والحانات في إنجلترا مفتوحة، فلا يزال يتعين عليها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في الداخل، والحد من السعة، وستظل النوادي الليلية والمسارح مغلقة بإحكام.

هذا القرار، الذي ستتم مراجعته في غضون أسبوعين، أرسل تحذيرًا للعالم من أنه حتى الدول التي تم فيها التلقيح ضد كورونا بشكل واسع لا تزال معرضة للخطر.

في الوقت الحالي، يبلغ متوسط ​​الحالات الجديدة الإجمالية في بريطانيا حوالي 8000 حالة يوميًا، وتتضاعف كل أسبوع في المناطق الأكثر تضررًا. وبدأت حالات دخول المستشفيات في الارتفاع.

وقد دق انتشار متغيّر دلتا في جميع أنحاء البلاد بالفعل ناقوس الخطر في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا، التي فرضت حظرا على السفر.

كان من المقرر أن تنتقل إنجلترا إلى المرحلة الرابعة من خارطة الطريق الحكومية للخروج من الإغلاق في 21 يونيو، عندما يُسمح للأماكن والمناسبات بالعمل دون قيود على السعة، ويتم رفع الحد الأقصى عن الضيوف في حفلات الزفاف.

كان سيعني أيضًا إنهاء القواعد الحالية التي تقصر التجمعات في المنزل على ستة أشخاص أو أسرتين.

لكن العديد من العلماء طالبوا بتأجيل إعادة الفتح لتمكين المزيد من الناس من التطعيم وتلقي جرعات ثانية، وسط ارتفاع حالات متغير دلتا، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند.