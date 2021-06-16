كريستيانو رونالدو يسجل هدفاً بـ5 مليارات دولار في شباك "كوكا كولا"

تراجعت القيمة السوقية لشركة كوكا كولا بأكثر من خمسة مليارات دولار، والسبب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ففي مؤتمر صحافي قبيل مباراة منتخبي البرتغال والمجر في بطولة يورو 2020، قام اللاعب الأشهر بإزالة عبوتي مشروب كوكا كولا من أمام المنصة، وأشار بعبوة ماء في رسالة لشرب الماء بدلا من المشروب الغازي.

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وتراجعت أسعار أسهم "كوكا كولا" الشركة الراعية للبطولة، لتلامس الخسائر 2%، وتخسر قيمتها السوقية 5 مليارات و200 مليون دولار.