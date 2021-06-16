ليست مع طليقته.. بيل غيتس يبحث عن كتب في "العلاقات المعقدة"

كشف الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، أحدث قائمة كتب لمدونته على GatesNotes، وهي الأولى منذ أن أعلن هو وزوجته ميليندا عن طلاقهما، لذلك قد يتساءل بعض المتابعين عما إذا كان غيتس يقرأ أي شيء عن الطلاق أو الأبوة والأمومة المشتركة.

وعلى الرغم من أن غيتس يقول إنه يجد نفسه يبحث عن كتب عن "علاقة معقدة"، إلا أنها ليست علاقة بين الزوجين المطلقين. وبدلاً من ذلك، اختار المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت "كتباً عن العلاقة المعقدة بين الإنسانية والطبيعة".

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وكتب غيتس يوم الاثنين: "ربما يكون السبب هو أن فيروس كورونا انقلب رأساً على عقب. أو ربما لأنني قضيت الكثير من الوقت هذا العام في الحديث عما يتعين علينا القيام به لتجنب كارثة مناخية"، وفقاً لما ذكرته "CNET"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أربعة من الكتب التي يوصي بها غيتس هي كتب واقعية، مع رواية واحدة فقط، The Overstory، بقلم ريتشارد باورز. ويتمسك بشدة بالموضوعات المطروحة، ولا يذكر أي شيء شخصي للغاية. في الماضي، ذكر ميليندا وآراء كتابها أو اعترف بأنها اقترحت عليه قراءة كتاب معين.

وتأخرت القائمة الجديدة لمدة شهر واحد - والتي كان من المقرر أن تصدر في 10 مايو. وأعلن بيل وميليندا غيتس عن طلاقهما في 3 مايو. وفيما يلي خيارات كتب غيتس الخمسة للقراءة الصيفية.

1. Lights Out: الكبرياء والوهم وسقوط شركة جنرال إلكتريك

فليس من المستغرب أن يكون الرجل الذي قاد مايكروسوفت لفترة طويلة مفتوناً بنجاحات وإخفاقات الشركات الأميركية الضخمة الأخرى. وتسائل غيتس "كيف يمكن لشركة كبيرة وناجحة مثل جنرال إلكتريك أن تفشل؟". وأضاف "إذا كنت تلعب أي دور قيادي - سواء في شركة أو مؤسسة غير ربحية أو في مكان آخر - فهناك الكثير الذي يمكنك تعلمه هنا".

2. تحت سماء بيضاء: طبيعة المستقبل

أشاد غيتس بإليزابيث كولبير، مؤلفة كتاب "تحت سماء بيضاء: طبيعة المستقبل"، باعتبارها "كاتبة عظيمة". وواصل قائلاً: "تكتب عن عدد من الطرق التي يتدخل بها الناس مع الطبيعة، بما في ذلك محرك الجينات والهندسة الجيولوجية - وهما موضوعان أهتم بهما بشكل خاص. مثل جميع كتبها، إنها قراءة ممتعة".

3. أرض الميعاد

أوصى غيتس بكتاب باراك أوباما أرض الميعاد، وهو المجلد الأول من مذكرات الرئيس السابق. حيث قال غيتس: "أعتقد أنه كتاب قوي يحتوي على الكثير من الرؤى حول القيادة العظيمة"، مشيراً إلى أن أوباما يشارك تفاصيل حول القرارات الصعبة التي اتخذها أثناء توليه منصبه، "وأي منها يتساءل عما إذا كان على صواب".

4. The Overstory

اختار غيتس عملاً روائياً واحداً فقط، وهو كتاب ريتشارد باورز The Overstory المكون من 612 صفحة، والذي يتتبع حياة 9 أشخاص أثناء فحص علاقتهم بـ ... الأشجار؟ يكتب غيتس: "هذه واحدة من أكثر الروايات غرابة التي قرأتها منذ سنوات". "على الرغم من أن الكتاب يأخذ وجهة نظر متطرفة جداً تجاه الحاجة إلى حماية الغابات، فقد تأثرت بشغف كل شخصية بقضيتها وأنهيت الكتاب بشغف لمعرفة المزيد عن الأشجار".

5. دفاع أنيق: العلم الجديد غير العادي للجهاز المناعي

ويعمل ريشتيل، صحفي في نيويورك تايمز، ويركز على 4 مرضى في An Elegant Defense، وجميعهم يكافحون لإدارة أجهزتهم المناعية بطرق مختلفة. على الرغم من أن Richtel كتبها قبل جائحة فيروس كورونا، إلا أن غيتس يرى الصلة. حيث قال غيتس: "إن نظام المناعة البشري استثنائي تماماً". "وفي السنوات العشر الماضية، اكتسبنا الكثير من المعرفة، وهو أحد الأسباب التي تجعلنا قادرين على صنع وعلاج الكثير من الأمراض الإضافية".