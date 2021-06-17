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أغلى لعبة في العالم.. قيمتها تصل إلى 25 مليار دولار

بابجي
بابجي
شركات

أغلى لعبة في العالم.. قيمتها تصل إلى 25 مليار دولار

صانع بابجي يسعى لطرح أسهم بقيمة 5 مليارات دولار

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دبي - العربية.نت

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تقدمت شركة كرافتون Krafton Inc، المنتجة للعبة الفيديو PlayerUnknown's Battlegrounds الناجحة والتي تعرف اختصاراً باسم بابجي PUBG، بجمع ما يصل إلى 5.6 تريليون وون (5 مليارات دولار) في طرح عام أولي في كوريا الجنوبية والذي يُرجح أن يكون الأكبر في البلاد على الإطلاق.

وقالت كرافتون، في بيان، إن شركة الألعاب ستبيع أكثر من 10 ملايين سهم بسعر يتراوح بين 458 ألف وون و557 ألف وون للسهم الواحد (405 دولارات وحتى 493 دولارا). وفي حال الوصول إلى الحد العلوي من النطاق السعري المستهدف فإن تقييم صانع بابجي ستصل إلى 24.76 مليار دولار، حيث تخطط كرافتون لوضع اللمسات الأخيرة على السعر في 9 يوليو، على أن يتم الإدراج في 22 يوليو.

وتسعى كرافتون لتحطيم الرقم القياسي للطروحات العامة الأولية للشركات في كوريا الجنوبية، والتي كانت تحتفظ به شركة كوبانغ Coupang Inc. سابقاً، والتي جمعت 4.6 مليار دولار في طرح عام أولي في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مارس الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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فيما كان أكبر إدراج في البورصات المحلية هو بيع أسهم شركة سامسونغ لتأمينات الحياة في عام 2010 والذي بلغ 4.3 مليار دولار. وفي ظل طفرة في تجارة التجزئة، يسير رابع أكبر اقتصاد في آسيا على المسار الصحيح لعام قياسي للطروحات.

ويبقى السؤال الرئيسي الذي سيتعين على كرافتون الإجابة عنه هو ما إذا كان يمكن أن تنمو لتصبح أكثر من مجرد لعبة ناجحة. حيث تعتمد الشركة بالكامل تقريباً على لعبة بابجي الرائجة، والتي أنتجت معظم إيراداتها البالغة 1.67 تريليون وون العام الماضي، وفقاً لملف تنظيمي. كما يشعر المحللون بالقلق أيضاً بشأن مدى مساعدة عمليات الإغلاق الخاصة بفيروس كوفيد-19 شركة كرافتون في تحقيق نتائج إيجابية على مدار العام الماضي، حيث أظهرت نتائج أعمال الربع الأول انخفاض المبيعات بنسبة 11.6%، كما انخفض الربح التشغيلي بنسبة 33%.

تأسست شركة كرافتون في عام 2007، بواسطة تشانغ بوينغ جو، وتم تنزيل لعبتها الشهيرة بابجي أكثر من مليار مرة تحميل. والتي حفزت هذا النوع من الألعاب التي أنتجتها شركات مثل لعبة Fortnite التابعة لشركة Epic Games Inc. ولعبةFree Fire التابعة لشركة Sea Ltd.

وبعد الاكتتاب العام، من المقرر أن يمتلك تشانغ حصة 14% في كرافتون، تليه تينسنت الصينية بنسبة 13.2%، وعينت كرافتون شركة Mirae Asset Daewoo كمنسق رئيس للطرح، في حين اختارت كريديه سويس، وسيتي غروب، وجي بي مورغان، وNH Investment & Securities كمرتبين مشتركين للاكتتاب.

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