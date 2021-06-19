اكتشاف ثالث أكبر ألماسة داخل منجم في بوتسوانا.. هذا حجمها

اكتشفت شركة دبسوانا دايموند Debswana Diamond، وهي وحدة تابعة لشركة دو بيرز De Beers Plc، حجراً يبلغ 1098 قيراطاً في بوتسوانا في الأول من يونيو، وهو الأكبر منذ أن بدأت الشركة عملياتها قبل خمسة عقود.

وتشير التحليلات الأولية إلى أن الحجر هو ثالث أكبر ماسة بجودة الأحجار الكريمة في العالم على الإطلاق بعد ماسة كولينان Cullinan التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا عام 1905 وماسة Lesedi la Rona التي تم العثور عليها في بوتسوانا في عام 2015، وفقاً لمدير شركة دبسوانا بالوكالة لينيت أرمسترونغ.

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ومن المقرر أن يتم التقييم من قبل شركة Diamond Trading Co، في بوتسوانا في غضون أسابيع قليلة وفي هذه المرحلة، لا يمكن لـ"دبسوانا" تحديد ما إذا كان سيتم بيع الحجر بواسطة De Beers أو من خلال شركة Okavango Diamond، وهي شركة مملوكة للدولة تمتلك أيضاً الحق في شراء أحجار دبسوانا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المتحدثة باسم الشركة، راشيل موثيباتسيلا، "ستعمل دبسوانا مع حكومة جمهورية بوتسوانا ودي بيرز لتقييم الماس وبيعه لضمان تحقيق أقصى فائدة لشعب بوتسوانا".

وتم اكتشاف الحجر في Jwaneng، أغنى منجم في العالم من حيث القيمة، والذي يخضع لتوسيع بقيمة 2 مليار دولار.

وتعد دبسوانا مشروعا مشتركا عبر شراكة بنسبة 50/50 بين بوتسوانا ودي بيرز لتعدين الأحجار الكريمة في الدولة الواقعة في جنوب غرب إفريقيا. وفي العام الماضي، أنتجت الشركة 16.6 مليون قيراط، مقارنة بـ 23.3 مليون قيراط في عام 2019.

وتمثل بوتسوانا أكثر من ثلثي إنتاج De Beers، بينما تعتمد البلاد على الماس في 90% من صادراتها. وفي العام الماضي، انخفض إجمالي مبيعات الماس الخام في البلاد بنسبة 30% إلى 2.1 مليار دولار، حيث أوقفت المناجم الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا.