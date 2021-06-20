ما مدى فعالية لقاحات كوفيد في منع العدوى؟

أظهر تحليل جديد من مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 وأصيبوا بالفيروس منذ ذلك الحين.

وأظهرت النتائج وفقاً للرسم البياني، أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا أثبتا فاعلية كبيرة إلى الآن في منع العدوى، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

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وأكدت النتائج فاعلية كبيرة للقاح أسترازينيكا، بعد الجرعة الأولى فقط، حيث بلغ معدل الإصابات 0.3%، مقابل 0.8% للقاح فايزر- بيونتيك، فيما تساوت النتائج بعد إعطاء الجرعة الثانية عند 0.1%.

وفي المجموع، أصيب 0.5% من البالغين الملقحين المشمولين في التحليل بالمرض بعد جرعة واحدة، مع انخفاض هذه النسبة إلى 0.1% فقط بعد جرعة ثانية.