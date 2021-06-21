حركة السفر في أوروبا تصل إلى 50% من مستويات 2019

حقق الانتعاش في حركة النقل الجوي في أوروبا معلماً جديداً مع عودة الناس إلى السماء لقضاء الإجازات الصيفية.

وبصرف النظر عن الارتفاع قصير الأجل خلال فترة أعياد الميلاد، فإن الحركة الجوية في القارة هي في أعلى مستوياتها مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد منذ مارس من العام الماضي، عندما بدأت عمليات الإغلاق في القارة تؤثر حقاً على الطلب.

مادة اعلانية

وتظهر بيانات من Eurocontrol أنه ارتفع يوم الأحد إلى ما يزيد قليلاً عن 50% من مستويات عام 2019 بناءً على متوسط متحرك لمدة سبعة أيام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويقدم الانتعاش بعض الأمل لشركات الطيران في القارة، فضلاً عن مصافي النفط التي شهدت انهيار الطلب على وقود الطائرات. حيث أدى التراجع في الطيران الناجم عن الوباء إلى تحويل إنتاج وقود الطائرات ذي القيمة الطبيعية إلى منتجات نفطية أخرى مثل الديزل والنافتا.

وفي أبريل، بلغ استهلاك وقود الطائرات والكيروسين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا 690 ألف برميل يومياً، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. هذه زيادة بنسبة 74% مقارنة بالعام السابق.

بينما يتزايد التعافي، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً في Eurocontrol، من المقرر أن تصل حركة النقل الجوي في القارة إلى 79% فقط من مستويات عام 2019 بحلول نهاية هذا العام.