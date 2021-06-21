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حركة السفر في أوروبا تصل إلى 50% من مستويات 2019

سفر جوي
سفر جوي
طيران

حركة السفر في أوروبا تصل إلى 50% من مستويات 2019

تنامي السفر الجوي في أوروبا "قبلة الحياة" لشركات الطيران ومصافي النفط

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دبي - العربية.نت

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حقق الانتعاش في حركة النقل الجوي في أوروبا معلماً جديداً مع عودة الناس إلى السماء لقضاء الإجازات الصيفية.

وبصرف النظر عن الارتفاع قصير الأجل خلال فترة أعياد الميلاد، فإن الحركة الجوية في القارة هي في أعلى مستوياتها مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد منذ مارس من العام الماضي، عندما بدأت عمليات الإغلاق في القارة تؤثر حقاً على الطلب.

وتظهر بيانات من Eurocontrol أنه ارتفع يوم الأحد إلى ما يزيد قليلاً عن 50% من مستويات عام 2019 بناءً على متوسط متحرك لمدة سبعة أيام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويقدم الانتعاش بعض الأمل لشركات الطيران في القارة، فضلاً عن مصافي النفط التي شهدت انهيار الطلب على وقود الطائرات. حيث أدى التراجع في الطيران الناجم عن الوباء إلى تحويل إنتاج وقود الطائرات ذي القيمة الطبيعية إلى منتجات نفطية أخرى مثل الديزل والنافتا.

وفي أبريل، بلغ استهلاك وقود الطائرات والكيروسين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا 690 ألف برميل يومياً، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. هذه زيادة بنسبة 74% مقارنة بالعام السابق.

بينما يتزايد التعافي، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً في Eurocontrol، من المقرر أن تصل حركة النقل الجوي في القارة إلى 79% فقط من مستويات عام 2019 بحلول نهاية هذا العام.

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