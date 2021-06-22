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أخيراً.. ميزات متقدمة في Windows 11 لـ "الشاشات المتعددة"

مايكروسوفت
مايكروسوفت
تكنولوجيا

أخيراً.. ميزات متقدمة في Windows 11 لـ "الشاشات المتعددة"

نظام مايكروسوفت الجديد يحفظ مواقع التطبيقات على الشاشات المتعددة

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دبي - العربية.نت

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اتخذت شركة مايكروسوفت خطوات كبيرة لتحسين تجربة استخدام نظام تشغيلها الخاص ويندوز في نسخته الأخيرة Windows 11، خاصةً لأولئك الذين يستخدمون شاشتين أو عدة شاشات عرض.

وتأتي الحلول الجديدة التي كشفها موقع " windowslatest"، واطلعت عليها "العربية.نت"، أن هذه الميزة رغم تواجدها في النسخة السابقة من نظام التشغيل Windows 10، إلا أنها لم تلقَ اهتماما كبيراً في التطوير حيث كانت تتكدس علامات التبويب المفتوحة في مواقع مشتتة في الشاشة أو محشورة في شاشة واحدة.

وفي بنية ويندوز 11 التي تم تسريبها، هناك خيار يسمح لنظام التشغيل بتذكر موقع كل نافذة بناءً على اتصال الشاشة. وهذا يعني أنك إذا تركت مجموعة من النوافذ مفتوحة على كلتا الشاشتين، فبمجرد إعادة توصيل الشاشة أو عند استخدام الكمبيوتر بعد توقف مؤقت. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حل مشكلة نقل النوافذ أو علامات التبويب العشوائية أو تكديس جميع التطبيقات المفتوحة على أحد الشاشات.

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بالإضافة إلى ذلك، بمجرد فصل إحدى الشاشات الخاصة بك، بدلاً من نقل البرنامج إلى الشاشة التي لا تزال موصولة، سيقوم نظام التشغيل بتصغير التطبيق إلى الدرج.

وكانت هذه المشكلة ناتجة عن وصلة Rapid Hot Plug Detect (Rapid HPD)، والتي تؤثر على شاشات DisplayPort المتعددة وتؤثر على علامات التبويب والبرامج التي تم ترتيبها مسبقاً بدقة.

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