مدينة عربية تقدم لقاحات فايزر وسينوفارم لجذب السائحين

تقدم أبوظبي لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر الأميركية، وسينوفارم الصينية للسياح، وهي خطوة قد تساعد في جذب الزوار من البلدان التي تعاني من قيود على العرض.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنه من المقرر أن تكون التطعيمات متاحة فقط لحاملي التأشيرة الصادرة عن أبوظبي أو حاملي جوازات السفر المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول، وفقاً لما ذكرته شركة الرعاية الصحية الأكبر في الإمارات "صحة".

مادة اعلانية

يأتي ذلك، فيما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، واحداً من أسرع عمليات التطعيمات في العالم، حيث تم إعطاء أكثر من 14.5 مليون جرعة لسكانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.

ولم تعلن دبي، وهي موطن شركة طيران الإمارات، عن أي خطة حتى الآن لتوفير لقاحات للسياح.

على الجانب الآخر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من أمس الاثنين الموافق 21 يونيو، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.