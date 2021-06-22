.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدينة عربية تقدم لقاحات فايزر وسينوفارم لجذب السائحين

تطعيم بلقاح كورونا
تطعيم ضد كورونا
لقاح كورونا

مدينة عربية تقدم لقاحات فايزر وسينوفارم لجذب السائحين

الإمارات منحت 14.5 مليون جرعة لنحو 10 ملايين من سكانها ضد كوفيد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تقدم أبوظبي لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر الأميركية، وسينوفارم الصينية للسياح، وهي خطوة قد تساعد في جذب الزوار من البلدان التي تعاني من قيود على العرض.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنه من المقرر أن تكون التطعيمات متاحة فقط لحاملي التأشيرة الصادرة عن أبوظبي أو حاملي جوازات السفر المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول، وفقاً لما ذكرته شركة الرعاية الصحية الأكبر في الإمارات "صحة".

يأتي ذلك، فيما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، واحداً من أسرع عمليات التطعيمات في العالم، حيث تم إعطاء أكثر من 14.5 مليون جرعة لسكانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.

"ميبل" تعلن تأجيل تنفيذ صفقة الاستحواذ على "داماك" شركات شركات "ميبل" تعلن تأجيل تنفيذ صفقة الاستحواذ على "داماك"

ولم تعلن دبي، وهي موطن شركة طيران الإمارات، عن أي خطة حتى الآن لتوفير لقاحات للسياح.

على الجانب الآخر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من أمس الاثنين الموافق 21 يونيو، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟ دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب
شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش
السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً
جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة
الجابر يعتذر لنواف بن سعد بعد الحكم بقضية الـ170 مليوناً الجابر يعتذر لنواف بن سعد بعد الحكم بقضية الـ170 مليوناً
قبل أن تذهب
هل ينجح "برلين 2" فيما فشل فيه المؤتمر الأول؟
هل ينجح "برلين 2" فيما فشل فيه المؤتمر الأول؟
اكتشف المزيد