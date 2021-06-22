مصرف الإمارات المركزي يتوقع ارتفاع التضخم في النصف الثاني من 2021

توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن تبدأ أسعار المستهلكين في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2021.

وقال المركزي الإماراتي في تقريره الاقتصادي ربع السنوي، إن الأسعار تراجعت في المتوسط بنسبة 0.3% في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

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ويرجع ذلك إلى أن أسعار العقارات والاستهلاك الخاص لا يزالان يتعافيان من جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، لكن "من المتوقع أن يبدأ الانتقال إلى المنطقة الإيجابية في النصف الثاني من عام 2021".

وشهد مؤشر أسعار المستهلك في الخليج انكماشاً منذ عام 2019، متأثراً بشكل أساسي بسلة العقارات، والتي تمثل أكثر من ثلث المقياس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتراجعت أسعار العقارات في دبي، بمعدل 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، بينما انخفضت الإيجارات بنحو 4.3%.

وفي العاصمة أبوظبي، سجلت أسعار العقارات السكنية أول مكاسب سنوية لها منذ أكثر من خمس سنوات، وفقاً للمراجعة.

كما توقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% هذا العام و3.8% في عام 2022، بينما من المتوقع أن ينكمش نمو النفط بنسبة 1% في عام 2021.

ومن المقرر أن يستفيد اقتصاد الإمارات العام المقبل من استضافة جارتها قطر لكأس العالم، ومن معرض إكسبو الدولي في دبي.

يأتي ذلك فيما بلغ معدل إشغال الفنادق في دبي خلال الربع الأول 64% مقارنة بـ 69% قبل عام.