معدّنو "بيتكوين" يفرون من الصين مع تشديد الحملة ضدهم

قال رؤساء أكبر بورصات للعملات المشفرة في العالم، إن معدني بيتكوين ينتقلون من الصين بعد أن كثفت السلطات حملتها على القطاع.

وقال Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Holdings Ltd، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، في مقابلة بمنتدى قطر الاقتصادي يوم الثلاثاء: "نحن نشهد انتقال الكثير من هؤلاء المعدنين من الصين إلى أماكن أخرى وبعضهم يرسلون معدات التعدين الخاصة بهم إلى الخارج.. هناك شحنات كبيرة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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وأضاف Zhao أنه شاهد حركة من قبل العملاء في مجمع التعدين الخاص بـ Binance، والذي يجمع بين القوة الحاسوبية لآلات معالجة الأرقام التي تتحقق من معاملات العملات المشفرة.

أثارت تحركات الصين حالة من عدم اليقين في سوق العملات المشفرة، وتسببت في سحب بيتكوين إلى الحد الأدنى من نطاق تداولها الأخير، مع انخفاض العملة لفترة وجيزة إلى ما دون 30 ألف دولار يوم الثلاثاء، بعد أن وصلت إلى ما يقرب من 65 ألف دولار في منتصف أبريل.

وانخفض معدل التجزئة، الذي يقيس قوة المعالجة المستخدمة في تعدين بيتكوين ويستخدم كعامل لنشاط التعدين، بنحو 40% في الأسبوعين الماضيين، وفقًا لبيانات من BTC.com.

قال Sam Bankman-Fried، المتداول السابق في جين ستريت والذي يدير الآن بورصة المشتقات المشفرة FTX، في مقابلة يوم الخميس: "مستقبلاً سيكون لدينا توزيع جغرافي مختلف لقوة التجزئة.. إن نقل معدات التعدين مكلف ولكن هذا ليس مستحيلاً".

ذكرت غلوبال تايمز أنه تم إغلاق العديد من مراكز تعدين بيتكوين في مقاطعة سيتشوان الصينية يوم الأحد، حيث كثفت السلطات حملتها هناك. ويوم الثلاثاء، ذكرت بلومبرغ أن الصين استدعت مسؤولين من أكبر بنوكها لتكرار القواعد التي تحظر خدمات العملات المشفرة التي تم إصدارها لأول مرة في عام 2013.

تعني التدابير الصينية أن حصة البلاد من تعدين بيتكوين يمكن أن تنخفض من 65% إلى أقل من 50% بحلول نهاية العام، وفقًا لـDan Weiskopf، مدير المحفظة المشارك في Amplify Transformational Data Sharing ETF، وهي صندوق تداول مُدار بنشاط يتكون من أسهم مرتبطة بـ blockchain، فيما يشكل تعدين العملات المشفرة 20% من محفظته.

تشمل الوجهات البديلة لعمليات التعدين الصينية، روسيا وكازاخستان وتكساس، وفقًا للمشاركين في السوق. واستشهد Weiskopf بكندا والسويد والأرجنتين كاحتمالات أخرى.

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني: "من المحتمل أن يكون التراجع في التجزئة ظاهرة قصيرة المدى ودليلا على أن المعدنين الصينيين أصبحوا خارج الخدمة".

وأضاف: "إنه عامل إيجابي للمعدنين في أميركا الشمالية الذين يتوسعون الآن، ومن المقرر أن يكون لديهم حصة كبيرة عبر الإنترنت في وقت لاحق في عام 2021 وحتى عام 2022".