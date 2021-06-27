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تسلا تستدعي ما يقرب من 300000 سيارة صينية الصنع لهذا السبب!

تسلا في الصين
تسلا
تسلا

تسلا تستدعي ما يقرب من 300000 سيارة صينية الصنع لهذا السبب!

تفعيل خاصية "مساعد القيادة" بالخطأ يقود عملية الاستدعاء عبر الإنترنت

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دبي - العربية.نت

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قال المنظمون الصينيون يوم السبت، إن شركة تسلا سوف "تستدعي" ما يقرب من 300 ألف سيارة صينية الصنع ومستوردة من طراز 3 وطراز Y لتحديث برنامج عبر الإنترنت يتعلق بمساعد القيادة، مع عدم مطالبة المالكين بإعادة سياراتهم.

يأتي ذلك، حيث قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة مرتبطة بوظيفة القيادة المساعدة في السيارات الكهربائية، والتي يمكن للسائقين تفعيلها حالياً عن طريق الخطأ، مما يتسبب في تسارع مفاجئ.

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ويغطي برنامج "الاستدعاء" عن بُعد عبر الإنترنت - وهو الأول من نوعه لسيارات تسلا التي تم تصنيعها في الصين - 249855 سيارة موديل 3 وModel Y صينية الصنع، و35665 سيارة سيدان موديل 3 مستوردة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وباعت شركة تسلا، التي تصنع الآن طراز 3 من سيارات السيدان وسيارات من طراز Y في شنغهاي، 33463 سيارة كهربائية صينية الصنع في مايو.

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