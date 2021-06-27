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طاقة عربية لـ "العربية": وقعنا 3 عقود لتحلية المياه ونضيف 29 محطة غاز هذا العام

اقتصاد مصر

طاقة عربية لـ "العربية": وقعنا 3 عقود لتحلية المياه ونضيف 29 محطة غاز هذا العام

توقع الشركة عقدا جديدا لتحلية المياه الأسبوع المقبل

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طاقة عربية، خالد أبو بكر، إن شركته حققت نموا في مبيعات الغاز بلغت 16% في الربع الأول، كما زادت مبيعات المشتقات البترولية بنسبة 4.8%، والكهرباء بنسبة 5%.

وأضاف في حديثه للعربية أن القرض الذي حصلت عليه مؤخرا من البنك الأهلي بقيمة 916 مليون جنيه (58.5 مليون دولار) سيتجه أغلبه نحو إنشاء محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي في مصر.

وتابع: "توسعنا العام الماضي من 7 محطات إلى 21 محطة غاز عبر شركة ماستر جاز.. نتطلع العام الجاري لزيادة المحطات إلى 50 محطة (بإضافة 29 محطة جديدة)، والعام المقبل إلى 200 محطة.. معظم القرض سيتوجه لإنشاء هذه المحطات على الطرق الرئيسية والجديدة".

وفيما يتعلق بتحلية المياة، قال أبوبكر، إن شركته دخلت مجال تحلية المياه هذا العام، ووقعت 3 عقود حتى الآن بشأن تزويد جهات بالمدن الساحلية بالمياه المحلاة، وسيتم توقيع عقد جديد الأسبوع المقبل.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في محطات تحلية المياة تصل إلى 12% وهذا خفض التكلفة بـ 18%، كما تدرس شركته زيادة المكون المصري بصورة أكبر.

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