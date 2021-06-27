لهذه الأسباب.. أسهم الكويت أمامها فرصة للنمو

تنوي مؤسسة البترول الكويتية التخارج من حصتها بالمحفظة الوطنية لصالح الهيئة العامة للاستثمار، وتهدف المحفظة الوطنية لدعم السوق المحلي.

تعليقاً على ذلك قال نائب رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، عمرو سرحان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن عملية التخارج أو الدخول في الاستثمارات تعتمد على نظرة المستثمر سواء أفراد أو جهات حكومية أو شركات، وبمجرد وجود بائع يوجد طرف آخر مشترٍ، وتبنى نظرة المستثمر على توقعاته وآرائه المالية.

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وأضاف عمرو سرحان، أن سوق الأسهم الكويتية واعد خلال العام الجاري لا سيما مع تعافي الاقتصاد العالمي والإقليمي وبالتالي انعكاسها على الاقتصاد الكويتي في ظل ارتفاع أسعار النفط لا سيما مع زيادة في الطلب العالمي.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع سوق الكويت بنسبة أقل من أسواق الخليج، تعطي فرصة ومساحة للنمو لا سيما مع بقاء النفط فوق 70 دولاراً للبرميل، مع وجود محفزات أخرى تتمثل في تحسن أداء الشركات بإعلانات أرباح النصف الأول سواء كانت إيجابية أو تفوق التوقعات، لا سيما قطاع البنوك والقطاعات الكبرى.

وتوقع سرحان، يشهد سهم بوبيان عمليات تصحيح عقب الارتفاعات الكبيرة للسهم مؤخراً.