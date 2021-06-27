هل من فقاعات في القطاع العقاري؟

بدأت أسعار العقارات في عدد كبير من الدول حول العالم تدق ناقوس الخطر، محذرة من فقاعة في الأسعار تعيد إلى الذاكرة الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008 وفقا لبلومبيرغ إيكونوميكس.

وبالنسبة للعديد من الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مضاعف السعر إلى الإيجار السنوي بات يتجاوز مستويات ما قبل أزمة الائتمان العالمية، فكلما انخفض مضاعف السعر إلى الإيجار السنوي كانت البيئة أكثر ملاءمة لشراء المنزل.