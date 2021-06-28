دعم مفاجئ من إيلون ماسك يعيد "دودج كوين" لدائرة الضوء من جديد

بعد فتور، عاد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، لدعم العملة المشفرة "دودج كوين"، ما دفع سعرها للارتفاع مجدداً بنسبة 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال ماسك إنه "من المهم دعم" اقتراح ترقية دودج كوين لتقليل رسوم المعاملات بشكل كبير، وهو أمر سبق لماسك أن أشار إلى أنه يريد القيام به من أجل جعل دودج كوين "عملة الأرض".

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ويقوم الاقتراح الذي تقدم به باتريك لودر، المطور الأساسي لدودج كوين، الذي كان له ارتباط بعملة meme كما يطلق عليها منذ عام 2014، والذي نشر في منصة Reddit، على "تخفيض جميع مستثمري دودج كوين متوسط ​​الرسوم 100 مرة للمعاملات القياسية على سلسلة dogecoin، وتقسيم التحكم الكامل في جميع جوانب الرسوم بين المعدنين ومشغلي العقد، والاعتماد بشكل أقل على التطوير الأساسي، وإعادة مساحة معاملات حرة وظيفية (صغيرة) تحفز على الحفاظ على صحة الشبكة".

Important to support — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2021

وساعد صعود سعر دودج كوين هذا العام، الذي ارتفع بنسبة 11000% خلال 12 شهرًا، في تجديد الاهتمام بالعملة المشفرة الراكدة، ودفع سام بانكمان فرايد، الملياردير والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة FTX، إلى تسمية دودج كوين بـ"أصل العام لعامي 2020 و2021".

في وقت سابق من هذا الشهر، قال تشارلز هوسكينسون، أحد مؤسسي شبكة إيثريوم، والذي بدأ في إنشاء شبكة كاردانو المنافسة، إنه يأمل في أن يساعد دعم ماسك بعض "المطورين الحقيقيين على الالتحاق والبدء في العمل على دودج كوين" لإنشاء بعض "الاستخدام والمنفعة".

قام ماسك، الذي تم التصويت له في السابق "كرئيس تنفيذي لشركة دودج كوين" في استطلاع على تويتر، باستفزاز الكثير من مجتمع بيتكوين من خلال دعمه لدودج كوين في الأشهر الأخيرة. ويعتقد العديد من مستثمري بيتكوين أن تصرفات ماسك تلحق الضرر بالبيتكوين.

وبينما قال ماسك سابقًا إنه لا ينبغي أخذ جميع منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بدودج كوين على محمل الجد، فقد تابع خططه لـ "وضع عملة دودج كوين على القمر"، وقام بالتغريد باستمرار لدعم العملة المشفرة التي قامت على مزحة للسخرية من إنشاء بيتكوين وقتها.

ومع ذلك، على الرغم من توقف تسلا عن تلقي المدفوعات بالبيتكوين في أبريل، استمرت شركة السيارات الكهربائية في الاحتفاظ بمعظم حيازتها من العملة المشفرة الأشهر بقيمة 1.5 مليار دولار التي اشترتها في وقت مبكر من هذا العام. وأشار ماسك إلى أنه على استعداد لإعادة دعم بيتكوين من قبل تسلا إذا كان ذلك آمنًا لجهة التقليل من البصمة الكربونية العالية لشبكة بيتكوين.

في الأسبوع الماضي، قال ماسك إنه سيكون منفتحًا على حضور حدث على الإنترنت يركز على بيتكوين من تنظيم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، وهو مصمم على مساعدة الشركات والمؤسسات على اعتماد بيتكوين.

في غضون ذلك، ارتفع سعر بيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من الأخبار التي تفيد بأن منصة Binance الرئيسية لتداول العملات المشفرة تواجه قرار الحظر في بريطانيا، بعد أن قضت الجهة التنظيمية في البلاد بأنها لا تستطيع إجراء أي "نشاط منظم" هناك.