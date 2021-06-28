رغم خسائر يونيو.. 5 عملات رقمية تستحوذ على 75% من السوق

على الرغم من الخسائر العنيفة التي تكبدتها سوق العملات الرقمية المشفرة خلال الفترة الماضية وتحديداً خلال شهر يونيو الحالي، لكن مازالت أكبر 5 عملات رقمية تحتفظ بحصة سوقية تقترب من 75% من إجمالي سوق العملات المشفرة.

على صعيد التداولات، وفيما ارتفعت عملة "بيتكوين" بنسبة 5.2% خلال الساعات الماضية، فقد عززت مكاسبها الأسبوعية إلى 3.3% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 34384 دولارا. فيما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 646.85 مليار دولار لتحتفظ بحصة سوقية تبلغ نسبتها 46.6% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة.

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وفيما سجلت "إيثريوم" قفزة كبيرة خلال الساعات الماضية بنسبة 11.4%، فقد سجلت خسائر على صعيد تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 1.02% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 2037 دولارا. فيما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 238.11 مليار دولار لتحتفظ بحصة سوقية تبلغ نسبتها 17.2%.

وحلت عملة "تيزر" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية. وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.13% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 0.06% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 1 دولار. بينما استقرت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 62.57 مليار دولار لتحتفظ بحصة سوقية تبلغ نسبتها 4.5% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.

وجاءت عملة "بينانس كوين" في المركز الرابع، وفيما سجلت العملة ارتفاعاً بنسبة 4.3% خلال الساعات الماضية، فقد تكبدت خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 8.7% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 289 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 44.68 مليار دولار لتحتفظ بحصة سوقية تبلغ نسبتها 3.22%.

وفي المركز الخامس جاءت عملة "كاردانو" التي ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 5% مقابل خسائر على صعيد تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 0.2% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 1.33 دولار. بينما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 42.56 مليار دولار لتحتفظ بحصة سوقية تبلغ نسبتها 3.06% من إجمالي القيمة المجمعة لسوق العملات الرقمية المشفرة.