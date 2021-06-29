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اليونان المقصد الأول ليخوت الأثرياء.. بينهم مليارديرات عرب

جزيرة يونانية
جزيرة يونانية
ثروات

اليونان المقصد الأول ليخوت الأثرياء.. بينهم مليارديرات عرب

بعد رفع قيود كورونا

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دبي - العربية.نت

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تشتهر اليونان، بكونها موطن الأكروبوليس والمباني البيضاء في ميكونوس وسانتوريني والجمال الساحلي لكورفو، والتي باتت جميعها مفتوحة مرة أخرى للسفر، إلا أن الطلب عليها لم يحدث بهذا الشكل من قبل.

وتصدرت الدولة المطلة على بحر إيجة قائمة بلومبرغ لليخوت الفاخرة للمرة الأولى، مع ما لا يقل عن 194 يختاً فاخراً متوقفة قبالة شواطئها اعتباراً من 25 يونيو. وهذه قفزة مقارنة بأكثر من 80 يختاً الشهر الماضي مع المواسم السياحية للبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة والبحر الأدرياتيكي، والتي عادة ما تصل إلى ازدهارها في أوائل الصيف، على الرغم من الوباء المستمر.

كان نجوم الواقع من عائلة ريتشي وأسطورة كرة السلة ماجيك جونسون والقطب الأسترالي جيمس باكر من بين المشاهير الذين تم رصدهم على متن اليخوت في اليونان الأسبوع الماضي، بينما رست السفن المملوكة لأصحاب المليارات ديفيد جيفن وعبد الله الفطيم وإرنستو بيرتاريلي قبالة الساحل، بحسب مصادر "بلومبرغ".

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يأتي ذلك، فيما قامت اليونان بتغطية 37% من سكانها بلقاحات كورونا، وتمت إعادة فتح البلاد أمام السائحين الأجانب في 14 مايو دون الحاجة إلى الحجر الصحي، شريطة أن يكون لدى الزوار شهادة تطعيم أو دليل على اختبار سلبي لفيروس كورونا.

ولم تكن بعض الدول الأوروبية سعيدة بالقرار، حيث انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليونان والدول الأخرى المعتمدة على السياحة مؤخراً، لقبولها استقبال الزوار الذين تم تلقيحهم بلقاحات صينية وروسية تعتبر أقل فعالية.

وتمثل صناعة السياحة المنهارة أكثر من 25% من الوظائف اليونانية، وحوالي خمس الاقتصاد. كما احتلت البلاد المرتبة 18 على مستوى العالم من حيث عدد السياح الأجانب الذين استقبلتهم من 2015-2019، وفقاً للبنك الدولي، حيث استقبلت 30.3 مليون زائر في المتوسط.

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