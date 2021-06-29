كم يبلغ حجم سوق الملابس الرياضية عالمياً؟

ارتفع اهتمام المستهلكين المهتمين باللياقة البدنية لا سيما خلال فترات الإغلاقات، وعليه شهدت الصناعات المرتبطة باللياقة نمواً ملحوظاً، إذ أفاد 65% من المستهلكين أنهم يرتدون ملابس رياضية، حتى في حياتهم اليومية الآن، هذا إضافةً إلى ظهور أسلوب ملابس الشارع .streetwear style

وبلغ حجم سوق الملابس الرياضية العالمي 353.5 مليار دولار في 2020

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ومن المتوقع أن ينمو بنحو 4% إلى 366.6 مليار دولار بنهاية 2021.

وتعتبر أميركا هي أكبر لاعب في صناعة الملابس الرياضية العالمية، فمن المتوقع أن تدر الصناعة أكثر من 95 مليار دولار في أميركا وحدها بحلول عام 2025.

وحققت مبيعات الملابس الرياضية النسائية في أميركا نحو 40 مليار دولار عام 2020، أكثر من الملابس الرياضية للرجال والأطفال مجتمعة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة، وحققت كل من نايكي وأديداس أعلى إيرادات للمبيعات مقارنة مع علامات تجارية أخرى

يرى المحللون فرصة في العديد من أسهم الشركات الرياضية، وقد تعني العودة إلى حياة شبه طبيعية أرباحًا كبيرة للمساهمين.

فقفزت أسهم شركة Nike بأكثر من 16% إلى مستوى قياسي يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن تضاعف إيراداتها الفصلية خلال ثلاثة أشهر من عامها المالي حيث تجاوزت 12 مليار دولار للمرة الأولى، مع توقعات بمبيعات بأكثر من 50 مليار دولار بنهاية العام 2021 مع توقعات بأداء أضعف في سوقها الصيني .

وارتفعت أسهم Nike بأكثر من 7% منذ بداية العام الحالي.