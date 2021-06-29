هذه أسباب ارتفاع القيمة السوقية لسوق أبوظبي المالي

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن هناك عدة عوامل وراء ارتفاع القيمة السوقية لسوق أبوظبي لمستوياته الحالية، منها الإدراجات الجديدة للشركات، مثل ألفا ظبي، وإعادة هيكلة بعض الشركات وترتيب أوضاعها ووضع شركات خاصة تحت شركات مساهمة عامة.

وأضاف محمد علي ياسين، أن السبب الرئيسي في المستوى التاريخي لسوق أبوظبي المالي سواء من ناحية المؤشر أو القيمة السوقية هو دعم الحكومة بعد جائحة كورونا، وكيف قامت الحكومة بدور صانع السوق، الأمر الذي أضاف العديد من الاستقرار للأسهم القيادية والمؤشر وحافظ على أوضاع ومكاسب السوق.

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وأشار إلى دعم شركتي العالمية القابضة وألفا ظبي للقيمة السوقية لسوق أبوظبي، موضحاً أن شركة ألفا ظبي أدرجت يوم الأحد الماضي برأسمال 10 مليارات درهم، فيما بلغ بنهاية العام الماضي 300 ألف درهم، وجرت عملية إعادة هيكلة وضخ للسيولة بالشركة وتخصيص بعض الأسهم، كل ذلك دعم من القيمة السوقية لها.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الظبي كابيتال، أن سهم العالمية القابضة أصبح يمثل نحو 10% من القيمة السوقية لسوق أبوظبي حالياً.

وأوضح أن بعض الشركات يجب النظر إليها بعين الحذر أكثر من الأخرى، مشيراً إلى أن سهم العالمية القابضة ارتفع من 28 درهم قبل سنة من الآن إلى 120 درهم حالياً، وبينما يرى المحللون أن أداء الشركة لا يبرر هذا السعر تظهر عمليات إعادة الهيكلة ودخول شركات تحتها.

أصبحت العالمية القابضة الشركة الأعلى قيمة في أبوظبي بعد إدراج ألفا ظبي القابضة يوم الأحد الماضي، التي تملك العالمية 45% فيها وتعمل في قطاعات الرعاية الصحية والإنشاءات والضيافة.

فتحت أسهم ألفا ظبي على 20 درهما، لكن تراجعت إلى 15 درهما بحلول الإغلاق بجلسة الأحد الماضي، لتبلغ قيمتها السوقية 150 مليار درهم (40.8 مليار دولار). وقفزت أسهم العالمية القابضة 15%.