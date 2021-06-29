.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"جونسون آند جونسون" توقع اتفاقية مع "الدوائية" لتصنيع أدوية متقدمة في السعودية

اقتصاد السعودية

"جونسون آند جونسون" توقع اتفاقية مع "الدوائية" لتصنيع أدوية متقدمة في السعودية

تعاون لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة "يانسن" التابعة لمجموعة "جونسون آند جونسون"، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وستسهم المذكرة في تعزيز التطور المجتمعي والصحي والاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

مدينة عربية تطوّر أجهزة تكشف الإصابة بفيروس كورونا بمسح الوجه قصص اقتصادية فيروس كورونا مدينة عربية تطوّر أجهزة تكشف الإصابة بفيروس كورونا بمسح الوجه

وفي لقاء مع "العربية"، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن هذه الاتفاقية الهامة اتفاقية شاملة، وتعد الرابعة ضمن سلسلة من الاتفاقيات وقعتها جونسون آند جونسن برعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة مع عدة جهات، ومنها اتفاقية مع شركة "الدوائية" خاصة بتصنيع نوعين من الأدوية المتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في المملكة، ومذكرة بحثية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تتعلق بالأبحاث الطبية في أحد الأمراض المنتشرة في المملكة، وأخرى لتطوير علاجات بيولوجية بما في ذلك تطوير المضادات مع شركة ريادية سعودية.

وأضاف أن وزارة الاستثمار تمثل أيضا منظمة العمل في القطاع الصحي، بحيث تركز الاتفاقية على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها. وتساعد المملكة على تنظيم البيئة التنظيمية والتشريعية بالشراكة مع هذه الشركة الرائدة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى السعي نحو تحقيق هدف سامي يتمثل في تقديم منتجات طبية للإنسانية كافة، من خلال تطوير القطاع الصحي بتشاركية نادرة عالمياً بين القطاعات المختلفة التي تمثل الجانب الحكومي والقطاع الخاص المحلي والعالمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قتل أمه وشرطيا.. الكويت تعلن مقتل شاب هزت جريمته البلاد قتل أمه وشرطيا.. الكويت تعلن مقتل شاب هزت جريمته البلاد
إبعد هذه المنتجات من آبل عن أجهزتك الطبية..   إبعد هذه المنتجات من آبل عن أجهزتك الطبية..  "غير آمنة"
الأكثر قراءة
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين
جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا
تسجيل مسرب ورد قاطع من المطربة.. ماذا حدث لشيرين وزوجها؟ تسجيل مسرب ورد قاطع من المطربة.. ماذا حدث لشيرين وزوجها؟
هيئة السوق توافق على طرح 20% من أسهم هيئة السوق توافق على طرح 20% من أسهم "إس تي سي حلول" للاكتتاب
قبل أن تذهب
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
اكتشف المزيد