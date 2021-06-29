"جونسون آند جونسون" توقع اتفاقية مع "الدوائية" لتصنيع أدوية متقدمة في السعودية

وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة "يانسن" التابعة لمجموعة "جونسون آند جونسون"، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وستسهم المذكرة في تعزيز التطور المجتمعي والصحي والاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

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وفي لقاء مع "العربية"، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن هذه الاتفاقية الهامة اتفاقية شاملة، وتعد الرابعة ضمن سلسلة من الاتفاقيات وقعتها جونسون آند جونسن برعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة مع عدة جهات، ومنها اتفاقية مع شركة "الدوائية" خاصة بتصنيع نوعين من الأدوية المتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في المملكة، ومذكرة بحثية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تتعلق بالأبحاث الطبية في أحد الأمراض المنتشرة في المملكة، وأخرى لتطوير علاجات بيولوجية بما في ذلك تطوير المضادات مع شركة ريادية سعودية.

وأضاف أن وزارة الاستثمار تمثل أيضا منظمة العمل في القطاع الصحي، بحيث تركز الاتفاقية على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها. وتساعد المملكة على تنظيم البيئة التنظيمية والتشريعية بالشراكة مع هذه الشركة الرائدة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى السعي نحو تحقيق هدف سامي يتمثل في تقديم منتجات طبية للإنسانية كافة، من خلال تطوير القطاع الصحي بتشاركية نادرة عالمياً بين القطاعات المختلفة التي تمثل الجانب الحكومي والقطاع الخاص المحلي والعالمي.