كيف يمكن التحقق من فعالية لقاح كورونا؟

مع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، بتنا بحاجة إلى معرفة ما مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد المتغيرات. وبينما يبدو وكأنه سؤال بسيط، إلا أنه من الصعب الإجابة عنه.

على الرغم من أن الإعلانات حول فعالية اللقاحات ليست "مضللة"، إلا أنها تبالغ في تبسيط الموقف، ومن المهم أن يفهم الناس ما يقصده العلماء بكلمة "فعالية".

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بشكل عام، يمكننا تحديد فعالية اللقاح بطريقتين وفقًا لمدى نجاحه في: 1) توليد الاستجابات المناعية أو 2) تحقيق "نقاط النهاية" السريرية، وفق مقال لمجلة "فوربس".

1. الاستجابات المناعية

يعتمد التعريف الأول للفعالية على قدرة اللقاح على توليد الاستجابات المناعية. وتتمثل إحدى هذه الاستجابات في تحفيز جهاز المناعة لديك لإنتاج أجسام مضادة.

تعمل اللقاحات عن طريق تعريضك لمستضد معين - عادة بروتين فيروسي - لذلك تتعلم دفاعاتك التعرف عليه مسبقًا ثم تولد لاحقًا أجسامًا مضادة تحيد أي فيروس يحمل المستضد.

في لقاح كورونا القائم على تقنية الحمض الريبوزي المرسال mRNA من فايزر-بايونتك وموديرنا، المستضد هو البروتين الشائك الذي يستخدمه فيروس SARS-CoV-2 لغزو خلية بشرية عبر مستقبل سطحي يسمى ACE2.

ترتبط الأجسام المضادة بالمستضدات المتطابقة الموجودة على سطح جسيم الفيروس، مما يؤدي إلى تحييده بطرق مختلفة، مثل منع الفيروس من الالتحام بخلية أو تدميره.

ويمكن أن يتسبب التحوّر في حدوث تغييرات في مستضد فيروس كورونا، بحيث لا تتطابق طفرات المتغير مع الأجسام المضادة المحددة الناتجة عن التطعيم.

وتتمثل إحدى طرق تقييم فعالية اللقاح بعد ذلك في قياس مستوى الأجسام المضادة المطلوب لتحييد الفيروسات في المختبر. وتتضمن مثل هذه التجارب أخذ الأجسام المضادة من مصل دم الأشخاص الذين تم تطعيمهم وإضافة المزيد من الفيروسات لمعرفة مدى ارتباط الأجسام المضادة بها.

أظهرت العديد من الدراسات أن اللقاحات الحالية فعالة ضد المتغيرات من حيث التحييد، بحسب ما أظهرته ورقتان حديثتان تم نشرهما في مجلة Nature.

في إحدى الدراستين، كانت الأجسام المضادة من 20 شخصًا تم تلقيحهم ممن تلقوا لقاح Johnson & Johnson قادرة على تحييد فيروس كورونا الأصلي ومتحور ألفا (B.1.1.7) بنفس الدرجة تقريبا، على الرغم من أن هذه الأجسام المضادة كانت أقل كفاءة بثلاث مرات تقريبًا في تحييد نوعين آخرين من المتغيرات المثيرة للقلق، بيتا (B.1.351) وجاما (P.1).

وأظهرت الدراسة الأخرى، التي أجريت على الأشخاص الذين تم إعطاؤهم لقاح Pfizer / BioNTech، أن الأجسام المضادة من عينات المصل الخاصة بهم يمكن أن تحيد متغير دلتا (B.1.617.2).

مع ذلك، فإن تحييد الأجسام المضادة ليس هو الطريقة الوحيدة لقياس القدرة المناعية، حيث تحث اللقاحات أجزاء أخرى من جهاز المناعة على الاستجابة للمستضدات أيضًا.

يشار إلى أن الخلايا التائية تتعلم أيضًا التعرف على المستضدات، ويمكن أن تتكاثر بسرعة لتدمير الخلايا المصابة، وكما وجدت دراسة جونسون أند جونسون "تم الحفاظ على استجابات الخلايا التائية إلى حد كبير ضد متغيرات SARS-CoV-2".

لكن وفق ما تشير إليه دراسة فايزر، فإن قياس الاستجابات المناعية عبر تجارب مثل اختبارات التحييد "لا يمكن أن يحل محل دراسات فعالية اللقاح والفعالية الواقعية للقاحات COVID-19 ضد المتغيرات".

2. نقاط النهاية السريرية

الهدف من تطوير اللقاح هو تصنيع علاج فعال في حماية الناس، وبالتالي يمكن أيضًا تحديد فعالية اللقاح من خلال قدرته على تحقيق النتائج السريرية المرغوبة أو "نقاط النهاية".

وكما أوضحت المراجعة في مجلة The Lancet العلمية، يمكن اختيار نقطة النهاية في أي خطوة من الخطوات العديدة للرعاية الصحية، بما في ذلك منع العدوى أو المرض أو دخول المستشفى أو الوفاة.

مع فعالية لقاحات كورونا، فإن نقطة النهاية التي غالبًا ما يتم تسليط الضوء عليها في الأوراق العلمية والصحافة هي الفعالية في الوقاية من الأعراض المتوسطة إلى الشديدة. والبيانات المستخدمة لقياس ذلك تأتي من مراقبة الناس للحصول على نسبة الأفراد المحميين بالتطعيم.

بالنسبة لمثل هذه الدراسات القائمة على الملاحظة، سيكون المعيار الذهبي عبارة عن تجربة تحكم عشوائية، يتم فيها مقارنة المتطوعين الذين تم تلقيحهم بالمشاركين غير الملقحين. لكن مع انتشار الوباء وظهور متغيرات جديدة، يمكن أن تستغرق مثل هذه التجارب وقتًا طويلاً ويمكن اعتبارها غير أخلاقية بالنسبة لأولئك الذين لا يتلقون لقاحاً.

البديل الأكثر استخدامًا هو تقييم الفعالية بعد بدء توزيع اللقاح على عامة السكان.

تتضمن دراسات ما بعد تعميم اللقاح، التحقق من حالة التطعيم لأولئك الذين يصابون بأعراض (عادة ما تكون متوسطة إلى شديدة)، ثم ضرب المجموع في نسبة الذين تم تطعيمهم. ويعمل الأشخاص غير الملقحين كمجموعة التحكم للحساب، ما ينتج عنه نسبة مئوية لفعالية اللقاح.

وعندما تنتشر عدة سلالات من الفيروس بين السكان، يجب أيضًا اختبار كل شخص لمعرفة المتغير الذي تسبب له بالإصابة، مما يساعد على إعطاء رقم للفعالية ضد متغيّر معين.

تم توضيح الحاجة إلى اختبار الأشخاص بحثًا عن المتغيرات من خلال دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، والتي وجدت أن لقاح Johnson & Johnson كان فعالاً بنسبة 66٪ في البرازيل. ومع ذلك، كشف الفحص الدقيق عن وجود سلالتين متميزتين الفيروس الأصلي وزيتا (P.2)، كانتا منتشرتين في ذلك الوقت (31% مقابل 69٪)، مما يعني أن النسبة 66٪ لا تعكس الفعالية ضد ما يسمى بـ "المتغير البرازيلي" جاما (P.1).

هناك نقطة ضعف رئيسية في البحث بعد التطعيم، إذ يمكن للباحثين قياس فعالية اللقاح فقط ضد متغير معين عندما تكون هذه السلالة منتشرة بالفعل بين السكان.

من الناحية المثالية، نود أن نتنبأ بفاعلية اللقاح قبل أن ينتشر المتغير على نطاق واسع، ولهذا السبب تظل التجارب مثل اختبارات التحييد مفيدة.

في الواقع، في حين أن قياس الاستجابات المناعية قد لا يثبت بالضرورة أن اللقاح يمنع المرض، يشير نموذج نظري في مجلة Nature Medicine إلى أن مستويات الأجسام المضادة المعادلة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحماية من العدوى المصاحبة لأعراض SARS-CoV-2.

كل هذا يعني أن هناك حاليًا طرقًا أكثر لتقييم ما إذا كان لقاح فيروس كورونا فعالًا ضد المتغيرات المثيرة للقلق.