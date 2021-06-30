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"الكندي الطبي" للعربية: لدينا ملاءة مالية كافية لتمويل مشاريعنا 

اقتصاد السعودية

"الكندي الطبي" للعربية: لدينا ملاءة مالية كافية لتمويل مشاريعنا

رفعت رأسمالها العام الماضي من مليونين إلى 77 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام لتسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

يشار إلى أن شركة مجمع المركز الكندي الطبي تمتلك مراكز طبية في المنطقة الشرقية في المملكة، وتقدم خدمات طبية لمعظم شركات النفط والغاز هناك.

وقال خالد بن محمد العمار رئيس مجلس ادارة شركة المركز الكندي الطبي إن الشركة رأت أن من مصلحة المستثمرين إدراج الشركة بشكل مباشر في السوق.

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وأضاف للعربية أن الشركة لديها ملاءة مالية عالية ولديها خطط وتمويل كاف لتمويل المشاريع التي تعتزم القيام بها.

وأوضح أيضا أن "الإدراج يحكم الشركة بموضوع الحوكمة والشفافية".

وذكر أن الشركة تأسست في 2007، والعام الماضي تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، وجرى زيادة رأسمالها من مليوني ريال إلى 77 مليون ريال.

وذكر أن الشركة متخصصة في توفير الرعاية الطبية لقطاع النفط والغاز والشركات التي تعمل فيه، ولديها عقود مع شركات عالمية في السعودية وبعض دول الخليج.

وأضح أن الشركة تدير 100 عيادة على مستوى المملكة، ولديها فريق عامل متكامل مدرب للعمل في المناطق النائية.

وذكر أن السبب وراء اتاحة الأسهم للمستثمر المؤهل فقط، هو أن نظام السوق السعودية في منصة نمو يحكمه الاتاحة لفئة معينة لكن في تاسي يسمح للشركات اتاحة الأسهم للأفراد والمؤسسات.

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