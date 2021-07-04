بعد إدراج أسهمها في البورصة.. الصين تأمر بحذف "ديدي" من متاجر التطبيقات

أمر منظم الفضاء الإلكتروني في الصين متاجر التطبيقات بإزالة تطبيق ديدي تشوكسينغ Didi Chuxing من قائمة العروض، مشيراً إلى انتهاكات خطيرة بشأن جمع واستخدام المعلومات الشخصية من قبل شركة النقل.

ويأتي إعلان إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، عن هذه الخطوة يوم الأحد، بعد يومين فقط من قولها إنها بدأت مراجعة إجراءات الأمن السيبراني للشركة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كما يأتي الإعلان بعد طرح الشركة لأسهمها في البورصة الأميركية في الأسبوع الماضي، والذي يعد بين الأكبر في سوق الأسهم في العقد الماضي.

ويتطلب الأمر التنظيمي من متاجر التطبيقات في الصين، والتي تديرها شركات مثل أبل وهواوي وشاومي، باستبعاد تطبيق ديدي من قوائمها. ولكن يمكن لنصف مليار مستخدم حالياً أو نحو ذلك الاستمرار في طلب الرحلات والخدمات الأخرى طالما قاموا بتنزيل التطبيق قبل القرار.

من جانبها، قالت الشركة على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي إنها أوقفت بالفعل تسجيلات المستخدمين الجدد اعتباراً من 3 يوليو، وتعمل الآن على تصحيح تطبيقها وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

وقاد الاكتتاب العام الأولي لشركة Didi، كلاً من غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، حيث عينت الشركة 20 مستشاراً مالياً لإدارة طرحها في البورصة.

ويعد تطبيق Didi، أحد أكبر الاستثمارات في محفظة مجموعة سوفت بنك، حيث نجح التطبيق في التفوق على أوبر في الصين، في عام 2016، قبل أن يبدأ الشروع في توسع دولي طموح.

وبدأ التداول يوم الأربعاء في نيويورك بعد طرح عام أولي بقيمة 4.4 مليار دولار، ليحقق أكبر ظهور لأول مرة لشركة صينية في الولايات المتحدة بعد علي بابا.