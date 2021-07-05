"حيتان" بيتكوين تبتلع 60 ألف عملة في يوم واحد!

تجاوزت عملة بيتكوين مستوى 35000 دولار، خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث تسببت "حيتان" السوق في أكبر ارتفاع في التراكم اليومي للعملة المشفرة خلال عام 2021 بعدما تم شراء 60 ألف بيتكوين.

ولأول مرة منذ أسابيع، تمكنت عملة بيتكوين من تحقيق مكاسب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن ارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 5% يومي السبت والأحد، قبل الهبوط القوي مرة أخرى أمس الاثنين. حيث يُعزى أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع بيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة الشراء من الحيتان.

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وتعرف حيتان بيتكوين بالمستثمرين الذي يملكون من 10 آلاف وحتى 100 ألف وحدة بيتكوين، ويمثلون نحو 2% من إجمالي عدد المتعاملين في سوق العملات المشفرة إلا أنهم يستحوذون على الحصة الأكبر.

ووفقاً لشركة Santiment لتحليل سلاسل الكتل، فقد اشترت الحيتان 60 ألف بيتكوين في يوم واحد. وهو أعلى ارتفاع يومي في عام 2021، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتمتلك حيتان بيتكوين نحو 9.12 مليون عملة بيتكوين مجتمعة. وتشير البيانات إلى أن الحيتان جمعت أكثر من 100000 وحدة بيتكوين خلال الأسابيع الستة الماضية وحدها.

يذكر أن بيتكوين تحوم حول 34000 دولار وفق تعاملات اليوم الثلاثاء.