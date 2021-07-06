.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هذه أسباب تراجع سوق الأسهم الكويتية

بورصة الكويت

هذه أسباب تراجع سوق الأسهم الكويتية

توقعات إيجابية لأرباح أجيليتي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، فهد الشريعان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن سوق الأسهم الكويتية، دائماً ما يكون فيه رد فعل استباقي تأثراً بأسواق النفط العالمية.

وأضاف أن السوق الكويتي صعد خلال الشهر الماضي، بسبب بعض المؤثرات المحلية منها الأدوات المالية المساعدة مثل البيع على المكشوف، ودعم الدولة لأرباح البنوك وتأجيل القروض، وأدى ذلك إلى صعود السوق لدرجات ممتازة، قبل نهاية الإقفال والمفاجأة بالهبوط في 30 يونيو الماضي، وحالياً السوق أقل من مستويات إقفال الشهر الماضي، ورغم الوفر المالي والسيولة النقدية لا يوجد صعود، وذلك وضع طبيعي بسبب التشبع في الأسعار.

وأشار إلى أن النفط وصل إلى أسعار مرتفعة لأول مرة من 2014، وتلك أخبار إيجابية للسوق تضاف إلى الأخبار بشأن الصندوق السيادي الكويتي وتحقيقه أرباحاً ممتازة، وترتيبه كثالث صندوق سيادي في العالم، ورغم إيجابية تلك الأخبار إلا أن تراجع السوق حالياً هو وضع طبيعي.

الشارقة تقلص السعر الاسترشادي لصكوك دولارية لأجل 10 سنوات أسواق المال اقتصاد الإمارات الشارقة تقلص السعر الاسترشادي لصكوك دولارية لأجل 10 سنوات

وقال فهد الشريعان، إن وجود أجيليتي في المحافظ الاستثمارية أثر على أسعارها بالإيجاب، مع صعود السهم بأكثر من 25% بالفترة الأخيرة، والتوقعات بتحقيقها أرباحاً سنوية معقولة، وعوائد مجزية ومرضية لجميع المتعاملين في السوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
الأكثر قراءة
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر
مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا
رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟ رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟
فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين
قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
قبل أن تذهب
بكتيريا في الأمعاء قد تكون الطريق لعلاج التوحد
بكتيريا في الأمعاء قد تكون الطريق لعلاج التوحد
اكتشف المزيد