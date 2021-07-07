أسباب وراء تأخر انسحاب "إعمار مولز" من سوق دبي

قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، إن سحب إدراج إعمار مولز من سوق دبي المالي ليس إيجابيا، لأن الشركة تعد من كبرى الشركات الموجودة في السوق.

وأضاف العدو في مقابلة مع "العربية"، أن الأخبار التي نشرت أمس بخصوص إلغاء الإدراج بنهاية 2021 لم تؤكد حتى الآن من الشركة، والمتابعون في السوق ينتظرون بيانا من الشركة لتوضيح كافة الجوانب.

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وأشار إلى أن سحب الإدراج كان من المفترض أن يتم قبل الموعد المتوقع، ولكن هذا يستغرق بعض الوقت وفق عدة عوامل أبرزها أن حقوق الأقلية مرتفعة خصوصا الخصم على الاكتتاب العام كان كبيرا في حدود 20%، وتأخر عملية السحب قد يكون لحماية حقوق الأقلية خصوصا أن التداول الحر صغير مقارنة مع إعمار العقارية.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة إعمار العقارية، وشركة إعمار مولز، المدرجتين في سوق دبي المالي، بأن مجلس إدارة كل منهما قد صوت على تقديم توصية إلى مساهمي كل منهما بدمج كامل أسهم الشركتيْن.

وبحسب شركة إعمار، فقد حظي الاندماج المقترح بتأييد تام وتوصية أعضاء مجلس إدارة كل من إعمار العقارية وإعمار مولز (ممثلاً من خلال أعضائه المستقلين).

وسيحصل مساهمو إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كل سهم من أسهم إعمار مولز، (بما يمثّل علاوة بنسبة 7% على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 مارس 2021) وهو آخر يوم تداول قبل هذا الإعلان، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط الأسعار المرجح بحجم التداول خلال الشهر الماضي حتى 1 مارس 2021.

وبالنسبة للطروحات الأولية الجديدة بأسواق الإمارات، قال العدو، إن الطلب على "ياه سات" سيكون كبيرا، لأن الشركة قادمة من قطاع غير موجود وحجمها كبير حوالي 2 مليار دولار.

وذكر أن المستثمرين متعطشين للطروحات الأولية الجديدة، وهذا يوفر طلبا عاليا، متوقعا أن يبلغ حجم الطلبات على "ياه سات" 1.9 مليار دولار.

وبالنسبة لأداء ألفا ظبي الوافد الجديد لسوق أبوظبي المالي، قال إن أداءها قوي منذ إدراجها بالسوق.

ولفت إلى أن ألفا ظبي سيكون لها دور إيجابي بالاقتصاد بالمستقبل القريب، مضيفا: "عندما نتطلع لأداء الشركات الحكومية ويكون لها دور كبير في النمو الاقتصادي بالإمارات فإنه ينعكس على الشركات المدرجة بشكل إيجابي ونرى تحسنا بالأداء التشغيلي للشركات بسبب ذلك".