بعد حظرها في 3 دول.. هكذا رد رئيس أكبر بورصة للعملات المشفرة!

قال رئيس باينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة، يوم الأربعاء إن بورصة العملات المشفرة لم تحقق كل شيء بشكل صحيح ولديها متسع كبير للنمو، بعد حملة من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، تشانغبنغ تشاو في مدونة: "الامتثال هو رحلة - خاصة في القطاعات الجديدة مثل التشفير"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الصناعة". "نحن ندرك أيضاً أنه مع النمو يأتي المزيد من التعقيد والمزيد من المسؤولية".

يأتي ذلك، بعد أن منعت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في الشهر الماضي، شركة باينانس من تنفيذ الأنشطة المنظمة في البلاد. فيما سحبت شركتها التابعة باينانس ماركتس طلبها للتسجيل لدى الجهة الرقابية في مايو لعدم تلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال.

وطُلب من باينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، إضافة إشعار في مكان بارز على موقعه على الويب وتطبيقه يوضح لمستخدمي المملكة المتحدة أنه لا يُسمح بتنفيذ أي نشاط منظم في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أصدر المنظمون في كندا واليابان وتايلاند تحذيرات للشركة.

وقالت وكالة الخدمات المالية اليابانية إن بورصة العملات المشفرة كانت تعمل في البلاد دون إذن منها، بينما اتهمتها لجنة الأوراق المالية في أونتاريو الكندية بالفشل في الامتثال للوائح المحلية.

وفي الأسبوع الماضي، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية شكوى جنائية ضد باينانس، زاعمة أن الشركة كانت تعمل في البلاد دون إذن.

وقال تشاو: "بصفتها شركة ناشئة تبلغ من العمر أربع سنوات، لا يزال لدى باينانس مجال كبير للنمو". وأضاف "نمت باينانس بسرعة كبيرة ولم نحصل دائماً على كل شيء بشكل صحيح تماماً، لكننا نتعلم ونتحسن كل يوم".

وأضاف: "نأمل في توضيح وتأكيد التزامنا بالشراكة مع المنظمين، وأننا نوظف بشكل استباقي المزيد من المواهب، ووضع المزيد من الأنظمة والعمليات لحماية مستخدمينا".

وقال تشاو إن باينانس تتخذ عدداً من الخطوات لتحسين امتثالها التنظيمي. وتشمل هذه زيادة التوظيف، والشراكة مع منظمات مكافحة الجريمة وتوطين العمليات في أسواق مثل الولايات المتحدة.