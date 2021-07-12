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أطول نسخ "ويندوز" عمراً.. لن تصدق كم عاماً استمرت

بيل غيتس عن إصدار جديد من متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر لنظام التشغيل Windows XP(أرشيفية من رويترز)
بيل غيتس عن إصدار جديد من متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر لنظام التشغيل Windows XP(أرشيفية من رويترز)
تكنولوجيا

أطول نسخ "ويندوز" عمراً.. لن تصدق كم عاماً استمرت

مايكروسوفت تحذر.. لن تدعم هذه الإصدارات من "ويندوز"

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تم الإعلان رسمياً عن Windows 11 في 24 يونيو 2021، ومن المفترض أن يتم إصداره بالفعل بحلول نهاية العام.

وفيما لم يتم تحديد موعد محدد بعد، أكد الشركة المصدرة لأنظمة التشغيل الأكثر استخداماً عالمياً "مايكروسوفت" على شيء واحد، وهو أن مستخدمي Windows 10 سيستمرون في تلقي جميع التحديثات المهمة لنظام التشغيل الخاص بهم حتى عام 2025. لكن يجب على أولئك الذين يستخدمون إصداراً سابقاً التفكير في الترقية الآن على أبعد تقدير.

ويأتي هذا التحذير على الرغم من أنه وفقاً لما يظهره الرسم البياني، يتلقى Windows 10 فقط تحديثات الأمان والميزات حالياً، باستثناء إصدارات "إنتربرايز" و"ويندوز سيرفر" لأنظمة التشغيل الأقدم.

ومع فترة دعم مدتها تفوق العشر سنوات، يعد نظام التشغيل Windows XP نظاماً استثنائياً، بينما يظهر الإصدار الأساسي من Windows 8 في الجزء الخلفي مع أقل من ثلاث سنوات من الدعم الرسمي.

وعلى الرغم من أن نظام macOS من أبل يلحق بمنافسه بثبات، إلا أن Windows يظل نظام التشغيل الرائد في العالم بحصة سوقية تبلغ 73% اعتباراً من يونيو 2021.

فترة الدعم الخاصة بنسخ نظام ويندوز
فترة الدعم الخاصة بنسخ نظام ويندوز
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