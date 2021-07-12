شبح الفقر يحوم حول هذه الدول الأوروبية!

كشفت التقديرات الأولية الجديدة من قبل وكالة Eurostat عن التأثير المحتمل لوباء كورونا الذي ضرب في عام 2020 على أكثر الفئات المعرضة للخطر اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي.

ويوضح الرسم البياني، الذي أعدته شركة البيانات الألمانية "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، الزيادات التي تم قياسها لدى البالغين سن العمل المعرضين لخطر الفقر في كل من إيرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا والنمسا واليونان وبلغاريا والسويد.

مادة اعلانية

وفي أماكن أخرى، ظل الوضع ثابتاً إلى حد ما، بينما سجلت إستونيا انخفاضاً.