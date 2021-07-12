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شبح الفقر يحوم حول هذه الدول الأوروبية!

ظاهرة التسول في شوارع مدريد
ظاهرة التسول في شوارع مدريد
اقتصاد أوروبا

شبح الفقر يحوم حول هذه الدول الأوروبية!

دولة وحيدة تسير عكس التيار

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دبي - العربية.نت

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كشفت التقديرات الأولية الجديدة من قبل وكالة Eurostat عن التأثير المحتمل لوباء كورونا الذي ضرب في عام 2020 على أكثر الفئات المعرضة للخطر اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي.

ويوضح الرسم البياني، الذي أعدته شركة البيانات الألمانية "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، الزيادات التي تم قياسها لدى البالغين سن العمل المعرضين لخطر الفقر في كل من إيرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا والنمسا واليونان وبلغاريا والسويد.

وفي أماكن أخرى، ظل الوضع ثابتاً إلى حد ما، بينما سجلت إستونيا انخفاضاً.

شبح الفقر في أوروبا
شبح الفقر في أوروبا
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