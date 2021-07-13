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في عملية هي الأكبر من نوعها.. بريطانيا تصادر مبلغاً ضخماً من العملات المشفرة 

عملات مشفرة

في عملية هي الأكبر من نوعها.. بريطانيا تصادر مبلغاً ضخماً من العملات المشفرة

في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال

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لندن - العربية.نت

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صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 180 مليون جنيه إسترليني من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، وهي أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى الآن.

تأتي المصادرة الكبيرة في أعقاب أخرى شملت ما قيمته 114 مليون جنيه إسترليني من العملة المشفرة في 24 يونيو.

وقبضت الشرطة على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال.

يشار إلى أنه نظرًا لأن العملات المشفرة مجهولة إلى حد كبير، تراهن بعض أكبر الجماعات الإجرامية في العالم عليها كوسيلة لغسل الأموال وتفادي الضرائب والأجهزة الأمنية.

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