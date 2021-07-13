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قنبلة موقوتة تنتظر بيتكوين.. وهذه المرة من "أبل"

بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

قنبلة موقوتة تنتظر بيتكوين.. وهذه المرة من "أبل"

الاحتياطيات النقدية لـ "أبل" تقترب من 200 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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تتداول بيتكوين بسعر أعلى بقليل من 33000 دولار اليوم الثلاثاء، إلا أنها تنتظر انفجار قنبلة قد تغير مستقبل العملة المشفرة خلال الأيام المقبلة، حيث تزعم شائعات يتم تداولها عبر الإنترنت أن شركة "أبل" على وشك الإعلان عن استثمار كبير في بيتكوين، على الرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك حالياً، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعج المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي بالادعاءات بأن عملاق التكنولوجيا سيعلن اليوم عن شراء عملات مشفرة بقيمة ملياري دولار، على الرغم من أن هذه مجرد شائعات في هذه المرحلة.

وسيكون من المنطقي لشركة أبل أن تضع احتياطياتها النقدية الهائلة في عملة بيتكوين، بنفس الطريقة التي فعلت بها تسلا، لكنها ستظل خطوة محفوفة بالمخاطر.

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وتمتلك شركة أبل احتياطات نقدية تقترب من 200 مليار دولار، وفقاً لأخر نتائج أعمال فصلية تم إعلانها، وهو ما يجعل استثمار ملياري دولار من هذه الاحتياطات في بيتكوين يمثل نحو 1% فقط من احتياطيات صانع أيفون.

وتأتي تلك الشائعات بعدما وصف المؤسس المشارك لشركة "أبل"، ستيف وزنياك، عملة بيتكوين بـ "معجزة رياضية" وأنها أفضل من الذهب.

وقال وزنياك، لصحيفة El Sol de Mexico: "الذهب محدود وعليك البحث عنه؛ وبيتكوين هي أروع معجزة رياضية". وأضاف، "لا أستثمر في بيتكوين، لكنني أؤمن به من أجل المستقبل"، وجاءت تلك التصريحات خلال عرضه التقديمي في مؤتمر تكنولوجيا Talent Land Jalisco 2021.

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