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أول دولة في العالم تعلن التطعيم الإجباري ضد كورونا.. خالية من الإصابات

تركمانستان
تركمانستان
فيروس كورونا

أول دولة في العالم تعلن التطعيم الإجباري ضد كورونا.. خالية من الإصابات

لم تعلن بعد عن أي حالة إصابة بسبب فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في وقت لا توجد رسمياً على الأقل، حالات إصابة بفيروس كوفيد-19 في تركمانستان، أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة في العالم تجعل التطعيم ضد الفيروس إلزامياً لجميع البالغين.

ولم تبلغ تركمانستان رسمياً حتى الآن عن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، مع استمرار رئيسها قربانقولي بيردي محمدوف في الإصرار على أن بلاده خالية من كوفيد-19.

وحصلت تركمانستان الأسبوع الماضي على 20 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لصالح مشروع الاستجابة لـ كوفيد-19 في تركمانستان، وفقاً لما ذكره موقع "Emerging Europe"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، التي يعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير جزءاً منها، فإن التمويل "سيعزز جهود محاربة فيروس كورونا والتأهب لمواجهة المخاطر الصحية والاجتماعية للوباء في تركمانستان".

يأتي ذلك، بعدما أبلغت الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا وإيران وأوزبكستان وكازاخستان، عن ارتفاع كبير في الحالات الجديدة.

وأصبحت تركمانستان الأسبوع الماضي أول دولة في العالم تطلب قانوناً تطعيم جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ضد فيروس كورونا، مع إعفاء الأشخاص الذين لديهم موانع طبية، حيث اشترت تركمانستان لقاحات من كل من روسيا والصين.

وأعلنت تركمانستان أيضاً الأسبوع الماضي عن شروط جديدة لخلع الأقنعة ووقف سياسة التباعد الاجتماعي، على الرغم من أنها لم تعترف بعد بأي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهذا أمر غير مفاجئ نظراً لأنها لم تعترف بعد بأي حالات إصابة بالفيروس.

وتعرضت حكومة الرئيس قربانغولي بيردي محمدوف لانتقادات من منظمة الصحة العالمية، لرفضها تقديم بيانات عن حالات الإصابة والوفيات الخاصة بـ كوفيد-19، وهو موقف تشترك فيه الآن مع كوريا الشمالية فقط.

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