أي قاع قد تصله "بيتكوين"؟.. هذه تقديرات الخبراء لأدنى سعر

تراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة ضمن نطاق تداول يزيد قليلاً عن 30000 دولار، مما دفع خبراء العملات المشفرة إلى تحديد هذا الرقم كقاع محتمل.

يعد التنبؤ بتوجهات العملات المشفرة محفوفا بالمخاطر، لأسباب ليس أقلها أن سعر بيتكوين قد انخفض إلى النصف تقريبًا من أعلى مستوى قياسي سجله قرب 65000 دولار قبل ثلاثة أشهر فقط. ومع ذلك، فإن البعض في هذا القطاع يتفقون على أن 30 ألف دولار مستوى دعم، مستشهدين بأدلة من نشاط الخيارات وعادات التداول الحديثة.

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يعتبر 30 ألف دولار السعر المنخفض الأكثر حضوراً ضمن الخيارات لشهري يوليو وأغسطس، مما يشير إلى الثقة لدى هؤلاء المتداولين بأن هذا المستوى سيستمر، وفقًا لـ Delta Exchange، وهي بورصة لمشتقات التشفير، حيث قال رئيسها التنفيذي بانكاج بالاني: "يجب أن يوفر دعمًا قويًا للسوق".

يحاول المتداولون أيضًا الاستفادة من نطاقات الأسعار، بما في ذلك الشراء بين 30 ألف دولار و 32 ألف دولار والبيع في منطقة تتراوح بين 34 ألف دولار و 36 ألف دولار، كما قال تود موراكيس، المؤسس المشارك لمزود منتجات التمويل الرقمي والخدمة جي إس تي كابيتال، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، مضيفًا أن السوق "تبدو في الوقت الحالي مهتمة بالأخبار السيئة أكثر من غيرها".

انتكاسات بيتكوين

تعرضت عملة بيتكوين للعديد من الانتكاسات مؤخرًا، بما في ذلك الحملة التنظيمية الصينية - جزئيًا بسبب المخاوف بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة من قبل معدني العملة المشفرة - والتقدم في مشروعات العملة الرقمية للبنوك المركزية التي يمكن أن تضغط على العملات المشفرة الخاصة.

كما وجه مؤخراً منشئ عملة Dogecoin التي أنشئت كمزحة للسخرية من بيتكوين وقت إطلاقها، ضربة للعملات المشفرة، واصفاً إياها على أنها خدعة في الأساس، وقد تراجعت الشهية للمضاربة عمومًا.

تم تداول بيتكوين عند حوالي 31600 دولار صباحًا في لندن، وانخفضت بنسبة 6٪ تقريبًا هذا الأسبوع. لكن لا يزال السعر مرتفعا بأكثر من 200٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية، على الرغم من الانهيار في عام 2021.

ويأمل كونستانتين ريختر، الرئيس التنفيذي ومؤسس Blockdaemon، مزود البنية التحتية لشبكة blockchain، في الطلب المؤسسي، بحجة أن بيتكوين يجب أن تنخفض ​​إلى أقل من 20000 دولار قبل أن تبدأ المؤسسات في التشكيك في "صحة" هذا القطاع.

وقال في مقابلة: "إذا نزل السعر بسرعة، يمكن أن يرتفع بسرعة أيضاً.. هذا بالضبط ما هو عليه التشفير".