.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لماذا ارتفعت البورصة المصرية بسبب سد النهضة؟

البورصة المصرية

لماذا ارتفعت البورصة المصرية بسبب سد النهضة؟

المؤشر السبعيني يتحرك بقوة أكثر من الثلاثيني نظراً لسيطرة تعاملات الأفراد عليه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن البورصة المصرية تأثرت بالسلب منذ أسبوعين مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، لكن شجعت طمأنة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للمصريين بشأن سد النهضة، المستثمرين في البورصة وهو ما أدى إلى ارتفاعها اليوم.

وأضاف مينا رفيق، أنه بخلاف المتوقع بهدوء التداولات مع دخول إجازة العيد والعطلة الطويلة للسوق، ارتفعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأدى ذلك إلى ارتفاع السوق.

وأوضح رفيق، أن المؤشر السبعيني يتحرك بقوة أكثر من الثلاثيني نظراً لسيطرة تعاملات الأفراد على المؤشر السبعيني، وهو ما دفعته إلى مستوى قياسي.

لهذا السبب خفضت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للكويت قصص اقتصادية اقتصاد الكويت لهذا السبب خفضت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للكويت

وأشار إلى تعرض المؤشر الثلاثيني لضغوط بيعية وعمليات تجميع مؤخراً وسط غياب المؤسسات، وتحول للارتفاع عقب ظهور أخبار إيجابية منها طمأنة الرئيس بشأن سد النهضة، وعودة السياحة الروسية المتوقفة منذ 2015، واستفادة قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، وزيادة أرباح البنك التجاري الدولي، وتحولت "أموك" إلى الربحية بسبب زيادة أسعار النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
احذر.. الكمامة القماشية لا تحمي من عدوى كورونا احذر.. الكمامة القماشية لا تحمي من عدوى كورونا
ثوب التخرج أتعبها.. فيديو لميركل مرتبكة بعد شهادة فخرية ثوب التخرج أتعبها.. فيديو لميركل مرتبكة بعد شهادة فخرية
الأكثر قراءة
رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض! رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!
والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: "دي مش بنتي اللي أعرفها"!
3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن  3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن 
تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء
صحيفة إسرائيلية تسرب مخطط تل أبيب لضرب نووي إيران صحيفة إسرائيلية تسرب مخطط تل أبيب لضرب نووي إيران
حلا شيحة تهاجم منتقديها ونقابة الممثلين برسائل نارية حلا شيحة تهاجم منتقديها ونقابة الممثلين برسائل نارية
قبل أن تذهب
مطالب للحكومة العراقية بمنع الأحزاب من التدخل في القطاع الصحي.. ما السبب
مطالب للحكومة العراقية بمنع الأحزاب من التدخل في القطاع الصحي.. ما السبب
اكتشف المزيد