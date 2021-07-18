لماذا ارتفعت البورصة المصرية بسبب سد النهضة؟

قال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن البورصة المصرية تأثرت بالسلب منذ أسبوعين مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، لكن شجعت طمأنة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للمصريين بشأن سد النهضة، المستثمرين في البورصة وهو ما أدى إلى ارتفاعها اليوم.

وأضاف مينا رفيق، أنه بخلاف المتوقع بهدوء التداولات مع دخول إجازة العيد والعطلة الطويلة للسوق، ارتفعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأدى ذلك إلى ارتفاع السوق.

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وأوضح رفيق، أن المؤشر السبعيني يتحرك بقوة أكثر من الثلاثيني نظراً لسيطرة تعاملات الأفراد على المؤشر السبعيني، وهو ما دفعته إلى مستوى قياسي.

وأشار إلى تعرض المؤشر الثلاثيني لضغوط بيعية وعمليات تجميع مؤخراً وسط غياب المؤسسات، وتحول للارتفاع عقب ظهور أخبار إيجابية منها طمأنة الرئيس بشأن سد النهضة، وعودة السياحة الروسية المتوقفة منذ 2015، واستفادة قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، وزيادة أرباح البنك التجاري الدولي، وتحولت "أموك" إلى الربحية بسبب زيادة أسعار النفط.