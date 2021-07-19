ماسك يسخر من بيزوس مجدداً.. "سيلمس حافة الفضاء فقط"!

بدا رئيس "تسلا" الملياردير إيلون ماسك مستمتعاً بمزحة "ميم" نشرت يوم السبت عبر تويتر، تسخر من رحلة جيف بيزوس القادمة إلى "الفضاء"، حيث علق بعبارة "هاها"، جرت وراءها موجة من السخرية عبر منصة التواصل الاجتماعي.

تُظهر "الميم" بيزوس وهو يتحدث إلى ماسك عن رحلته، لكنها مركبة ضمن حوار في فيلم "Star Wars: Episode II - Attack Of The Clones".

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وتسخر "الميم" من حقيقة أن رحلة جيف بيزوس ستكون شبه مدارية، مما يعني أنها لن تلمس سوى حافة الفضاء قبل العودة إلى الأرض، بدلاً من الذهاب إلى المدار.

Haha — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2021

من المقرر أن يسافر بيزوس غداً على متن مركبة New Shepard، وهي مركبة فضائية من صنع شركته Blue Origin، حيث ستحلق فوق خط كارمان مباشرة، وهو خط وهمي يبلغ ارتفاعه 62 ميلاً فوق مستوى سطح البحر، يستخدمه البعض لتحديد الحدود بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء.

ومن المفترض أن تستغرق رحلة بيزوس حوالي 11 دقيقة، وخلالها سيختبر والركاب الآخرون ما يقرب من ثلاث دقائق من انعدام الجاذبية.

ويسافر مع بيزوس شقيقه مارك والطيارة والي فونك البالغة من العمر 82 عامًا، وطالب الفيزياء أوليفر دايمان البالغ من العمر 18 عامًا.

بين إيلون ماسك وجيف بيزوس منافسة طويلة الأمد، حيث يمتلك كلا المليارديرين شركات استكشاف للفضاء. ولدى شركة SpaceX التابعة لـ"ماسك" هدف معلن يتمثل في نقل البشر إلى المريخ يومًا ما، وقد قال ماسك صراحة إنه يريد المساعدة في "استعمار" الكوكب الأحمر.

وقد وصف ماسك سابقًا شركة بيزوس الفضائية Blue Origin بأنها "نسخة مقلدة"، كما سخر من مركبة الهبوط القمرية Blue Moon التي اقترحتها الشركة وقارنها بـ "الكرات الزرقاء".

في الآونة الأخيرة، اختلفت الشركتان حول عقد منحته وكالة ناسا لـ SpaceX في أبريل، حيث ضغطت Blue Origin على واشنطن للسماح لـ"ناسا" بتقديم المزيد من الأموال إلى شركة أخرى.