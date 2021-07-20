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أغنى رجل في العالم على بعد ساعات من الوصول إلى حافة الفضاء

جيف بيزوس وطاقم الرحلة الفضائية
جيف بيزوس وطاقم الرحلة الفضائية
الفضاء

أغنى رجل في العالم على بعد ساعات من الوصول إلى حافة الفضاء

بداية حقبة جديدة من الرحلات الفضائية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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من المقرر أن ينطلق جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، اليوم الثلاثاء، على متن مركبة الإطلاق التابعة لشركته Blue Origin New Shepard في رحلة شبه مدارية كجزء من تجربة ستصنع التاريخ مع بداية حقبة جديدة من الرحلات الفضائية الخاصة.

ومن المقرر أن يطير الملياردير الأميركي برفقة 3 أشخاص آخرين من موقع صحراوي في غرب تكساس في رحلة مدتها 11 دقيقة إلى حافة الفضاء، بعد تسعة أيام من رحلة مشابهة قام بها منافسه البريطاني ريتشارد برانسون عبر شركة السياحة الفضائية التابعة له "فيرجن جالاكتيك" والتي اعتبرت رحلة افتتاحية ناجحة.

وصل برانسون إلى الفضاء أولاً، لكن من المقرر أن يطير بيزوس على ارتفاع أعلى - 62 ميلاً (100 كم) لشركة بلو أوريجين مقارنة بـ 53 ميلاً (86 كم) لشركة فيرجين جالاكتيك - فيما يسميه الخبراء أول رحلة فضائية غير مأهولة في العالم مع طاقم من المدنيين بالكامل.

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سيرافق مؤسس شركة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية، شقيقه والمدير التنفيذي للأسهم الخاصة مارك بيزوس. ومن المقرر أن تصبح رائدة الطيران والي فونك وخريج المدرسة الثانوية حديثًا أوليفر دايمن، أكبر وأصغر شخص يصلان إلى الفضاء.

إذا سارت الأمور كما هو مخطط له، فإن صاروخ وكبسولة New Shepard التابعة للشركة ستقلع في رحلة مدتها 11 دقيقة، وتنطلق وتهبط خارج Van Horn، تكساس في منشأة Blue Origin، التي يطلق عليها اسم Launch Site One. وسيحمل الصاروخ المركبة الفضائية على مسار شبه مداري قبل الانفصال، مما يسمح للطاقم بالنزول في كبسولتهم تحت المظلات للهبوط الأرضي.

وتم ضبط توقيت الإقلاع على الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت غرينتش).

يمكنك مشاهدة الإطلاق الصاروخي التاريخي على موقع BlueOrigin.com، حيث سيبدأ البث المباشر في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1130 بتوقيت غرينتش).

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