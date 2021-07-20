شركات اليابان تنسحب من حفل افتتاح أول أولمبياد بدون جمهور

قررت المزيد من الشركات اليابانية عدم إرسال مدراء تنفيذيين لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو المقرر يوم الجمعة، حيث تتزايد المخاوف بشأن إقامة الألعاب خلال الوباء.

وقال متحدثون باسم عمالقة التكنولوجيا اليابانيين اليوم الثلاثاء، إن كبار المسؤولين من Nippon وFujitsu وNEC Corp، سيغيبون عن الحدث نظرًا لأن المنظمين قرروا إقامة الألعاب بدون جمهور.

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يأتي ذلك بعد يوم من إعلان شركة تويوتا عدم حضور مديرها التنفيذي المنافسات.

ويتعرض تعهد اليابان بتنظيم ألعاب آمنة لتحديات، حيث قفزت حالات الإصابة بكورونا في طوكيو وثبتت إصابة رياضيين زائرين بالفيروس.

ستكون المباريات هي الأولى في التاريخ الحديث التي تقام بدون جمهور، بعد أن دخلت طوكيو حالة طوارئ أخرى ستستمر طوال البطولة.

وقال متحدث باسم باناسونيك، إن الرئيس التنفيذي للشركة، يوكي كوسومي، سيغيب عن حفل الافتتاح، على الرغم من أن رئيس مجلس الإدارة كازوهيرو تسوجا سيحضر بصفته نائب رئيس اللجنة المنظمة.

كما قررت شركتا Meiji Holdings و Asahi Group بالفعل عدم حضور مديريها التنفيذيين منافسات الأولمبياد، كما سيغيب رؤساء من شركة Nippon للتأمين على الحياة، ومجموعة Sumitomo Mitsui المالية، فيما قال صانع السيارات تويوتا يوم الاثنين إن الرئيس أكيو تويودا سيغيب عن الحدث.

يتباين الدعم الشعبي الياباني للأولمبياد، مما يثير تساؤلات حول مزايا استخدام المنافسة للتسويق.

ولن تبث تويوتا الإعلانات التلفزيونية المحلية خلال الألعاب، على الرغم من كونها من بين الرعاة العالميين. وقال متحدث باسم شركة بريجستون إن الشركة قررت أيضاً عدم بث الإعلانات التجارية.

لكن NTT تخطط لبث إعلانات تجارية تضم رياضيين، على الرغم من أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الخصوص بعد، فيما تخطط Nomura Holdings وMizuho Financial لمواصلة بث الإعلانات، وفقًا للمتحدثين الرسميين.

وقال ممثل عن شركة تكرير البترول إن شركة Eneos Holdings تسعى لفعل الشيء نفسه، على الرغم من أنها قد تغير سياستها الإعلانية اعتمادًا على الموقف.