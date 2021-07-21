مواجهة حامية بين مؤسس تويتر وماسك.. هل تزيل الغموض حول بيتكوين؟

تأرجحت أسعار بيتكوين والعملات المشفرة بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، مع انخفاض عملة بيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار قبل أن ترتد صعوداً.

لقد تفوقت تقلبات أسعار بيتكوين الشديدة على عملة دودج كوين المستندة إلى meme أو مزحة، والتي صعدت إلى المراكز العشرة الأولى للعملات المشفرة من حيث القيمة هذا العام.

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ونظرًا لأن متداولي العملات المشفرة يعانون من تقلبات بيتكوين ودودج كوين، يستعد المستثمرون لمناقشات مباشرة تتم مراقبتها عن كثب بين رئيس تسلا إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، والمقرر لها أن تبث الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ( 6:00 مساء بتوقيت غرينتش) ضمن حدث The ₿ Word.

تم الإعلان عن The ₿ Word الشهر الماضي، وهو حدث عبر الإنترنت يركز على بيتكوين، ويقول منظموه إنه يهدف إلى "إزالة الغموض عن الروايات السائدة حول بيتكوين" وتوسيع الوعي بالعملة المشفرة بين الشركات والمؤسسات، وفق ما نشرته مجلة "فوربس".

هاجم ماسك مرارًا ما يسمى bitcoin maxis - الذين يجادلون ضد جميع العملات المشفرة بخلاف بيتكوين - في الأشهر الأخيرة، داعيًا المطورين إلى اقتراح أفكار لترقية dogecoin ووعد ما يطلق عليها "دوجي" في النهاية بـ "هزيمة بيتكوين".

ارتفع سعر دودج كوين بعدة آلاف في المائة منذ بداية عام 2021، حيث قام المستثمرون بضخ الأموال في الـ"ميم كوين" في أعقاب فرض قيود على التداول على سهم Gamestop في يناير. وتم تداول عملة دودج كوين مقابل كسور من السنت لسنوات قبل أن ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.73 دولار في أبريل، على خلفية دعم إيلون ماسك لها.

صعود قبل الانهيار

كان ارتفاع سعر بيتكوين في عام 2021، والذي شهد قفزة للعملة المشفرة الأشهر إلى حوالي 65000 دولار قبل الانهيار، مدفوعًا إلى حد كبير بتوقعات أن رهان تسلا على بيتكوين حين اشترت ما يعادل 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة، سيؤدي إلى زيادة في استثمار الشركات والمؤسسات فيها.

كان انهيار بيتكوين في أبريل، الذي نجم عنه محو أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة، ناتجًا جزئيًا عن إعلان ماسك المفاجئ عن قيام تسلا بالتراجع عن قبول بيتكوين كوسيلة دفع مقابل سياراتها.

وفي بيان، أشار ماسك إلى متطلبات الطاقة الكبيرة لعمليات تعدين بيتكوين، واعدًا بأنه سيعيد دعم بيتكوين من قبل تسلا إذا زادت شبكة العملة المشفرة من استخدامها للطاقة المتجددة.

بعد طرد الصين لمعدني بيتكوين والعملات المشفرة - الذين يستخدمون أجهزة كمبيوتر قوية لتأمين شبكات blockchain وخلق وحدات جديدة من العملة المشفرة- في الأشهر الأخيرة، جادل البعض بأن مزيج الطاقة المتجددة من بيتكوين قد تجاوز عتبة ماسك المطلوبة.

ومع ذلك، فإن موقف ماسك المتقلب تجاه بيتكوين على تويتر أدى إلى قيام العديد من مؤيدي العملة الأكثر تفانيًا بإلقاء اللوم عليه.