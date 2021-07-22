ماسك يتصالح مع "بيتكوين".. مكاسب قوية بعد تصريحاته

قفزت عملة بيتكوين متجاوزة 30 ألف دولار بعد أن قال إيلون ماسك إن تسلا ستستأنف "على الأرجح" قبولها كدفعة لشراء سياراتها الكهربائية.

بعد تعليقاته، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 6% عند 31952 دولارًا، وارتفعت إيثريوم بنسبة 10.6% عند 1979 دولارًا، وفقًا لبيانات من موقع Coindesk.

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كانت شركة صناعة السيارات الكهربائية قالت في مايو إنها لن تقبل العملة المشفرة بعد الآن، مشيرة إلى مخاوف بشأن التأثير البيئي لتعدين بيتكوين الذي يستخدم كميات هائلة من الكهرباء. وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من شهرين من بدء الشركة قبول أكبر عملة رقمية في العالم كوسيلة للدفع.

قال ماسك أمس الأربعاء خلال مؤتمر B Word للعملات المشفرة: "الإجابة على الأرجح هي أن تسلا ستستأنف قبول بيتكوين".

وقال أيضًا إنه كان يحقق في استخدام الوقود الأحفوري في تعدين بيتكوين، مؤكداً على أن أراد "المزيد من التدقيق لتأكيد أن النسبة المئوية لاستخدام الطاقة المتجددة هي على الأرجح 50% أو أعلى، وأن هناك اتجاهًا نحو زيادة هذه النسبة، وإذا كان الأمر كذلك، فستستأنف تسلا قبول بيتكوين".

هاجم بعض مستثمري تسلا وخبراء البيئة قرار الشركة في وقت سابق من هذا العام بالبدء بقبول بيتكوين كدفعة. وسلط النزاع الضوء على المفارقة المتمثلة في شراء سيارات كهربائية صديقة للبيئة باستخدام عملة مشفرة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كما تعرض ماسك لانتقادات لاستخدامه شعبيته ومكانته كواحد من أغنى أغنياء العالم لدعم العملات المشفرة.

وخلال ظهوره في مؤتمر B Word، قال ماسك إنه، إلى جانب بيتكوين المملوكة لـ"تسلا" وشركته SpaceX، احتفظ شخصيًا بالعملة المشفرة وعملات أخرى مثل Ethereum و Dogecoin.

وتطرق أيضًا إلى الادعاءات القائلة بأنه ساعد في زيادة أسعار العملات المشفرة بشكل مصطنع قبل بيعها، قائلاً: "قد أستثمر، لكني لا أتخلى عن حيازتي.. بالتأكيد لا أؤمن برفع السعر والبيع.. أحب أن نرى بيتكوين تنجح".

ومن المتحدثين الآخرين في مؤتمر B Word الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، وكاثي وود رئيسة شركة ARK Investment Management.