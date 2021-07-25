عمرها 22 عاماً ولا تزال سارية.. نصيحة وارن بافيت للثراء

إذا كنت تريد أن تكون ثرياً مثل وارن بافيت، فلا تنتظر لتبدأ. هذه هي النصيحة التي شاركها العملاق المستثمر في عام 1999 في الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشاير هاثاواي عندما سئل عن كيفية جني 30 مليار دولار، والتي كانت تقريباً صافي ثروته في ذلك الوقت.

وقال بافيت البالغ من العمر حينها 68 عاماً - والذي نمت ثروته منذ ذلك الحين إلى أكثر من 100 مليار دولار - إن الفائدة المركبة هي أفضل صديق للمستثمر، وقارن بناء الثروة من خلال الاهتمام بدحرجة كرة الثلج حتى أسفل التل.

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ووفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، قال بافيت: "ابدأ مبكرا". وأضاف "لقد بدأت في بناء كرة الثلج الصغيرة هذه على قمة تل طويل جداً. الحيلة في الحصول على تلة طويلة جداً إما أن تبدأ في سن مبكرة جداً أو أن تعيش حتى تصبح كبيراً في السن".

وأوضح عرّاب أوماها أنه إذا تخرجت من الكلية في عام 1999 وكان لديك 10000 دولار للاستثمار، فسيكون عليك اختيار استراتيجية الاستثمار، ومن المحتمل أن أركز على الشركات الأصغر لأنني سأعمل بمبالغ أصغر وهناك فرصة أكبر للنمو.

ويرى بافيت أن المستثمرين بحاجة إلى تدبير أمورهم بأنفسهم والاعتماد على معرفتهم وحدسهم عند البحث عن أعمال واعدة للاستثمار فيها. وأضاف أن المستثمرين الأذكياء سيبذلون قصارى جهدهم "لمعرفة ما تعرفه وما لا تعرفه" والتصرف "بقوة شديدة" عندما يرون شيئاً يعتبرونه فرصة جيدة.

وقال بافيت عن استثمار الأموال: "لا يمكنك البحث عن أشخاص يتفقون معك". "لا يمكنك البحث من حولك حتى يعرف الناس ما الذي تتحدث عنه".

ومع ذلك، قال بافيت إن التطلع إلى جني 30 مليار دولار أمر غير ضروري، وقال مؤخراً إن حجم ثروته "غير مفهوم".

وتابع: "إن الأموال لا تحدث فرقاً يذكر بعد مستوى معتدل من الثراء".

وقال: "إذا طلبت مني أن أستبدل نسبة كبيرة جداً من صافي ثروتي إما لبعض السنوات الإضافية في حياتي أو لأكون قادراً على القيام خلال تلك السنوات بما أريد أن أفعله، فسأفعل ذلك في ثانية".