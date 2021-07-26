بعد أول رحلتين سياحيتين.. خبراء يرصدون مخاطر السفر إلى الفضاء

بالنسبة للكثيرين، فإن ظهور السياحة الفضائية التجارية هو عرض مبتذل للثروة والقوة، وسط العديد من الأزمات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والوباء، حيث ينفق المليارديرات أموالهم على السفر إلى الفضاء من أجل المتعة.

وما زاد من موجة الانتقاد بصورة أكبر، هو عندما أخبر مؤسس أمازون جيف بيزوس المراسلين بعد رحلته الأولى للسياحة الفضائية يوم الثلاثاء، أن عملاء وموظفي أمازون قد "دفعوا" مقابل رحلته.

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ولكن النقاد لن يردعوا بيزوس والأثرياء الآخرين عن سلوكهم المالي، حيث أصبحت السياحة الفضائية الآن حقيقة واقعة للأشخاص الذين يمكنهم تحمل تكاليفها - وسيكون لها تداعيات على جميع سكان الأرض.

في الواقع، تشير جميع الدلائل إلى أن سوق هذه الرحلات كبيرة بالفعل بما يكفي لاستمرارها، حيث أدرجت شركة بلو أوريغين لرحلات الفضاء التابعة لجيف بيزوس بالفعل رحلتين إضافيتين مجدولتين في وقت لاحق من هذا العام، في حين أن شركة فيرجن غالاكتيك، شركة الفضاء التي أسسها الملياردير ريتشارد برانسون، لديها ما لا يقل عن 600 شخص دفعوا بالفعل حوالي 250 ألف دولار لكل تذكرة مستقبلية على متن مركباتها الفضائية.

ومع النمو الكبير لهذه السوق، باتت هناك أسئلة كبيرة تواجه مسافري الفضاء في المستقبل.. وأي شخص آخر على هذا الكوكب. وفيما يلي إجابات عن أكبر ستة تساؤلات منها:

1. ما الذي سيتمكن الأشخاص من رؤيته وتجربته في رحلة فضائية؟

أكبر ميزة للسفر إلى الفضاء هي المنظر. بمجرد تجاوز الحد الفاصل بين الفضاء والأرض، يمكن للمسافرين التقاط لمحة مذهلة لكوكبنا جنباً إلى جنب مع الفضاء المجهول الواسع. إذا كان أحد الركاب يركب على متن رحلة من طراز فيرجن غالاكتيك، فسوف يرتفع بحوالي 53 ميلاً فوق مستوى سطح البحر. سيحصل راكبو بلو أوريغين على ارتفاع أعلى قليلاً، أي على حوالي 62 ميلاً فوق مستوى سطح البحر وتجاوز خط كارمان، الحدود المعترف بها دولياً بين الأرض والفضاء. بشكل عام، التجربة في كلتا الرحلتين متشابهة إلى حد كبير.

Welcome aboard #Unity22, Virgin Galactic's first fully-crewed test flight. Watch the historic moment through the eyes of our mission specialists. pic.twitter.com/DEwbBkgJYl — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 13, 2021

كما سيشعر الركاب بفقدان الجاذبية لبضع دقائق، حيث تستغرق رحلات بلو أوريغين وفيرجن غالاكتيك حوالي 10 و90 دقيقة، على التوالي. فيما سيكون لدى رحلات السياحة الفضائية الأخرى من شركة سبيس إكس، التي أسسها إيلون ماسك، المزيد لتقدمه.

كما يسعى الملياردير جاريد إيزاكمان، الذي أسس شركة Shift4 Payments، إلى قيادة أول رحلة مدنية لـ SpaceX، وInspiration4، والتي ستقضي عدة أيام في مدار حول الأرض. كما خططت الشركة في السنوات القادمة، لمهام خاصة إلى محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى رحلة حول القمر.

وبالإضافة إلى سحر الفضاء، فإن العديد من الأثرياء يريدون إظهار التفرد برحلاتهم الفضائية، فالقليل من الأشخاص يمكنه تحمل تكلفة هذه الرحلات، فبينما يمكن للكثير من الأثرياء السفر إلى أماكن باهظة التكلفة مثل البندقية أو جزر المالديف، إلا أن عدد الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات كافية للقيام برحلة إلى الفضاء قليل جداً.

من جانبه، قال سريدهار تايور، أستاذ الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون، لـ Recode: "ليس ثمة من طريقة أروع للتباهي هذه الأيام أكثر من نشر صورة على إنستغرام من الفضاء".

2. هل الرحلات الفضائية التجارية لها أي أهداف علمية، أم أنها مجرد نزهة؟

في الوقت الحالي، وصلت رحلات السياحة الفضائية من فيرجن غالاكتيك وبلو أوريغين إلى الفضاء شبه المداري، مما يعني أن الرحلات الجوية تدخل الفضاء ولكنها لا تدخل المدار حول الأرض. علمياً، هذه ليست حدوداً جديدة. على الرغم من أن هذه الرحلات الجوية الحالية تستخدم تقنية جديدة، إلا أن الطيران شبه المداري مع البشر على متنها قد أنجزته وكالة ناسا في أوائل الستينيات، كما قال ماثيو هيرش، مؤرخ التكنولوجيا في جامعة هارفارد، لـ Recode.

في الوقت الحالي، ليس من الواضح أن هذه الرحلات ستقدم للعلماء رؤى جديدة رئيسية، لكنها قد توفر معلومات يمكن استخدامها في المستقبل لاستكشاف الفضاء. في الواقع، يتم أيضاً تسويق هذه الرحلات كفرص محتملة للتجارب العلمية. على سبيل المثال، حملت أحدث رحلة لشركة فيرجن غالاكتيك نباتات واختبرت كيفية استجابتها للجاذبية الصغرى.

وترى هذه الشركات الخاصة في المقام الأول فرصاً في مركباتها التجارية التي يمكن إعادة استخدامها على نطاق واسع، مما سيسمح لنفس الصواريخ (أو في حالة فيرجن غالاكتيك، الطائرات الفضائية) بالانتقال إلى الفضاء مراراً وتكراراً، مما يقلل التكلفة الإجمالية للسياحة الفضائية.

فيما يرى المليارديرات وشركاتهم الفضائية الخاصة أيضاً أن تطوير هذه الصواريخ فرصة للاستعداد للرحلات الجوية التي ستعمل أكثر، وتذهب إلى أبعد من ذلك، في الفضاء. حيث جادل بيزوس، على سبيل المثال، بأن رحلات نيو شيبرد دون المدارية ستساعد في إعداد مهام الشركة المستقبلية، بما في ذلك صاروخ نيو جلين، المخصص للفضاء المداري.

إلى جانب التطورات العلمية المحتملة في المستقبل، قد تخلق رحلات الفضاء شبه المدارية أيضاً طرقاً جديدة للسفر من مكان على الأرض إلى مكان آخر. حيث أعلنت شركة SpaceX، على سبيل المثال، أنه يمكن تقصير الرحلات الطويلة إلى 30 دقيقة فقط عن طريق السفر عبر الفضاء.

3. هل هي آمنة؟

في الوقت الحالي، ليس من الواضح تماماً مدى خطورة سياحة الفضاء.

إحدى الطرق التي تحاول بها شركات السياحة الفضائية الحفاظ على سلامة المسافرين هي طلب التدريب حتى يكون الأشخاص الذين يقضون رحلة قصيرة خارج الأرض مستعدين قدر الإمكان.

أثناء الرحلة، يمكن للناس تجربة ارتفاع شديد لقوى الجاذبية، حيث يمكن أن تصل إلى 6 G وهو ما يعني مواجهة الأشخاص لقوة ضغط تعادل 6 أمثال أوزانهم لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 ثانية.

هناك أيضاً احتمال أن يتعرض سائحو الفضاء للإشعاع، على الرغم من أن هذا الخطر يعتمد على المدة التي تقضيها في الفضاء. يوضح ويتمان كوب: "إنه خطر، خاصة بالنسبة للرحلة المدارية أكثر من الطيران دون المداري"، حيث يعرضك الصعود على متن طائرة لكمية إشعاع أعلى مما قد تحصل عليه هنا على الأرض.

ومع ذلك، لا يبدو أن هناك حداً للسن لمن يمكنه السفر. وتضمنت أحدث رحلة لشركة بلو أوريغين أصغر شخص يسافر إلى الفضاء على الإطلاق، وهو مراهق هولندي يبلغ من العمر 18 عاماً، بالإضافة إلى أكبرهم: الطيار والي فانك البالغ من العمر 82 عاماً.

4. ما هي تكلفة التذاكر؟

يزعم قادة السياحة الفضائية التجارية بالفعل أن لديهم سوقاً لدعم هذه الصناعة، بينما ألمح بيزوس يوم الثلاثاء إلى أن السعر سينخفض في النهاية - كما حدث في نهاية المطاف مع ارتفاع أسعار صناعة الطيران الناشئة - في الوقت الحالي، فإن أسعار التذاكر تبلغ مئات الآلاف، على الأقل بالنسبة لشركة فيرجن غالاكتيك. ستُبقي نقطة السعر هذه رحلات الفضاء بعيدة عن متناول معظم البشر، ولكن هناك عدد كافٍ من الأغنياء المهتمين بكون السياحة الفضائية تبدو مجدية اقتصادياً.

قال تايور، من جامعة كارنيجي ميلون، لموقع Recode: "إذا خفضت المبلغ إلى 250 ألف دولار، فستكون أوقات الانتظار [لشراء تذكرة] طويلة جداً".

5. ما هو تأثير الرحلات الفضائية التجارية على البيئة؟

يمكن أن تكون انبعاثات رحلة إلى الفضاء أسوأ من تلك الخاصة برحلة طائرة نموذجية، لأن قلة قليلة من الناس تذهب على متن إحدى هذه الرحلات، وبالتالي فإن الانبعاثات لكل راكب أعلى بكثير. يمكن أن يصبح هذا التلوث أسوأ بكثير إذا أصبحت السياحة الفضائية أكثر شعبية.

وتهدف فيرجن غالاكتيك وحدها في النهاية إلى إطلاق 400 رحلة سنوياً.

قال Eloise Marais، أستاذ الجغرافيا الفيزيائية في جامعة لندن: "إن البصمة الكربونية لرحلة فضائية في أحد هذه الصواريخ عالية بشكل لا يصدق، فهي تقترب من 100 مرة أعلى مما لو قمت برحلة طويلة المدى".

ستختلف تأثيرات هذه الرحلات على البيئة اعتماداً على عوامل مثل الوقود الذي تستخدمه، والطاقة المطلوبة لتصنيع هذا الوقود، والمكان الذي تتجه إليه، وكل هذه العوامل تجعل من الصعب وضع نموذج لتأثيرها البيئي. على سبيل المثال، جادل جيف بيزوس بأن الهيدروجين السائل ووقود الأكسجين الذي تستخدمه بلو أوريغين أقل ضرراً بالبيئة من منافسي الفضاء الآخرين (تقنياً، لم تطلق رحلته ثاني أكسيد الكربون)، لكن الخبراء يرون أنه لا يزال من الممكن أن تحتوي على قدر كبير من التأثيرات البيئية.

أظهرت دراسة من عام 2010، أن العادم الذي تنتجه 1000 رحلة فضائية يمكن أن يرفع درجة حرارة القطب الجنوبي 1 درجة مئوية.

6. من الذي ينظم السفر إلى الفضاء التجاري؟

في الوقت الحالي، تم تكليف إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) عموماً بمهمة الإشراف على صناعة الفضاء التجارية. لكن تنظيم الفضاء لا يزال هزيلاً نسبياً.

وأحد أكبر مجالات القلق هو ترخيص عمليات الإطلاق والتأكد من أن رحلات الفضاء لا تنتهي في نهاية المطاف بضرب جميع المركبات الطائرة الأخرى التي يطلقها البشر في السماء، مثل الطائرات والطائرات بدون طيار.

في شهر يونيو فقط، توقفت رحلة سبيس إكس بعد أن حلقت طائرة هليكوبتر في منطقة الإطلاق.