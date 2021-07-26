.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سيناتورة أميركية تهاجم بيزوس بسبب رحلته الفضائية

جيف بيزوس وطاقم الرحلة الفضائية
جيف بيزوس
ثروات

سيناتورة أميركية تهاجم بيزوس بسبب رحلته الفضائية

طالما يمكنه السفر للفضاء فيمكنه دفع المزيد من الضرائب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

غردت السيناتورة الأميركية، إليزابيث وارن يوم الأحد عن رحلة جيف بيزوس الفضائية الأخيرة، قائلة إنه إذا كان بإمكانه الذهاب إلى الفضاء، فيمكنه دفع المزيد من الضرائب.

وكتب وارن على موقع تويتر: "يمكن لأغنى رجل على وجه الأرض السفر إلى الفضاء بينما يعيش أكثر من نصف سكان البلاد مقابل الراتب للعيش، كما أن ما يقرب من 43 مليون شخص مثقل بالديون الطلابية، فضلا عن أن تكاليف رعاية الأطفال تجبر الملايين على ترك العمل". وأضافت "يمكنه تحمل تكلفة المشاركة حتى يحصل الجميع على فرصة".

يأتي ذلك، فيما أفادت ProPublica في يونيو أن جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون، دفع صفر دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية لمدة عامين على الأقل بين عامي 2006 و2018، حيث كشف التقرير أيضاً أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك فعل الشيء نفسه في عام 2018.

وذكرت لينلي براوننج من Insider في عام 2019 أن أمازون دفعت أيضاً 0 دولار كضرائب دخل في عامي 2017 و2018.

تم تصنيف بيزوس حالياً من قبل فوربس كأغنى شخص في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 209.2 مليار دولار.

يأتي ذلك، بعد أن أكملت شركة بلو أوريغين التابعة للملياردير جيف بيزوس بنجاح أول رحلاتها المدنية إلى الفضاء يوم الثلاثاء، حيث كان على متنها بيزوس وثلاثة آخرين في الفضاء لمدة 3 دقائق من انعدام الوزن.

كما كتبت خلال الرحلة الأسبوع الماضي، على تويتر: "نسي جيف بيزوس أن يشكر جميع الأميركيين المجتهدين الذين دفعوا الضرائب بالفعل للحفاظ على استمرار هذا البلد بينما لم يدفع هو وأمازون شيئاً".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة! تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة!
لهذه الأسباب أعدم الفرنسيون عام 1793 أول رئيس للبرلمان لهذه الأسباب أعدم الفرنسيون عام 1793 أول رئيس للبرلمان
الأكثر قراءة
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر
مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة
صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته
صحيفة: تطبيق التأمين على عقد العمالة المنزلية في السعودية مطلع 2022 صحيفة: تطبيق التأمين على عقد العمالة المنزلية في السعودية مطلع 2022
السعودية.. غرة محرم موعد عودة معتمري الخارج وهذه الآلية السعودية.. غرة محرم موعد عودة معتمري الخارج وهذه الآلية
قبل أن تذهب
إعصار "إن- فا" يضرب ساحل شرق الصين ويتسبب بدمار كبير
إعصار "إن- فا" يضرب ساحل شرق الصين ويتسبب بدمار كبير
اكتشف المزيد