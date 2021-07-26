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صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !

سجائر مارلبورو
سجائر مارلبورو
شركات

صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !

"فيليب موريس إنترناشونال" تسعى لإنهاء استخدام السجائر التقليدية

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، التي تصنع سجائر "مارلبورو" في الخارج، إن شركته ستتوقف عن بيع السجائر في المملكة المتحدة في غضون عقد من الزمن.

وصرح الرئيس التنفيذي Jacek Olczak لصحيفة Daily Mail يوم أمس الأحد، إن هذه الخطوة جزء من هدف الشركة لتصبح "خالية من التدخين" وللمساعدة في إنهاء استخدام السجائر التقليدية.

كما دعا Olczak حكومة المملكة المتحدة إلى حظر السجائر في غضون عقد من الزمن، ومقارنتها بالسيارات التي تعمل بالغاز، والتي سيتم حظر بيعها في البلاد اعتبارًا من عام 2030، وفقًا لصحيفة The Telegraph.

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وقال: "يمكننا أن نرى العالم بدون سجائر. وفي الواقع، كلما حدث ذلك مبكرًا، كان ذلك أفضل للجميع.. مع التنظيم والمعلومات الصحيحة يمكن أن يحدث ذلك بعد 10 سنوات من الآن في بعض البلدان. ​​ويمكنك حل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد".

شركة فيليب موريس إنترناشونال منفصلة عن شركة فيليب موريس الأميركية، التي تصنع سجائر مارلبورو في الولايات المتحدة، وهي جزء من شركة التبغ الأميركية Altria. وقد انفصلت عن شركة Philip Morris USA في عام 2008 وأعلنت مؤخرًا عن خطط للتحول إلى شركة خالية من التدخين، فضلاً عن نيتها شراء شركة الأدوية البريطانية Vectura Group، التي تصنع أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو.

في المقابل، انتقدت مجموعات مكافحة التدخين في المملكة المتحدة هذه الخطوة، واتهمت شركات التبغ بمحاولة إظهار نفسها على أنها مناهضة للتدخين بينما لا تزال تبيع منتجات السجائر، بحسب ما نقلته صحيفة The Guardian.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يقتل التدخين أكثر من ثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء العالم كل عام.

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