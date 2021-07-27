سهم "جنرال إلكتريك" يقفز بعد نتائج مالية تفوق التوقعات

ارتفع سعر سهم شركة General Electric بأكثر من 3% بعد صدور نتائج قوية وأفضل من التوقعات للشركة في الربع الثاني من العام الحالي.

وأشارت شركة GE إلى ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة لامست 9% لتصل إلى 18.3 مليار دولار، ونتج عن ذلك تسجيل ربحية للسهم عند 5 سنتات مقارنة مع خسائر بـ 15 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2020.

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ارتفعت مؤشرات أداء شركة جنرال إلكتريك، حيث دفع النمو في قسم المحركات النفاثة الشركة إلى رفع توقعاتها للتدفقات النقدية، مما أثار التفاؤل بأن تحسن السفر الجوي سيعزز جهود التحول التي يبذلها الرئيس التنفيذي لاري كولب.

وتوقعت الشركة يوم الثلاثاء أن التدفق النقدي الحر للعمليات الصناعية سيتراوح بين 3.5 مليار دولار و5 مليارات دولار هذا العام.

كما توقعت جنرال إلكتريك ومقرها بوسطن في السابق 2.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقفز سهم جنرال إلكتريك بنسبة 3.7% إلى 13.40 دولار قبل بدء التداول في نيويورك.

يأتي ذلك فيما ارتفع السهم بنسبة 20% هذا العام حتى يوم الاثنين بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 18%.

خلال ما يقرب من 3 سنوات كرئيس تنفيذي، خفض كولب الديون، وباع الأصول، ودفع لتحسين عمليات الشركة اليومية لعكس الانهيار الملحمي الذي أدى إلى تعيينه. حيث فاجأت الشركة وول ستريت بتدفق نقدي أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام الماضي.