"فيسبوك" تحاول التقرب من "أبل" بميزة جديدة

تستكشف شركة فيسبوك فكرة السماح للمستخدمين بمزامنة بيانات التمارين الرياضية من سماعات الواقع الافتراضي أوكولوس Oculus مع تطبيق هيلث التابع لشركة أبل على أجهزة آيفون، وفقاً للرمز الذي تم كشفه في التطبيق الخاص بهواتف آيفون.

وستسمح هذه الميزة لمستخدم نظام تمرين Oculus Move بإضافة بيانات - مثل عدد السعرات الحرارية المحروقة - إلى تطبيق iPhone Health، حيث يشير الرمز المخفي في تطبيق Oculus أيضاً إلى القدرة على عرض بيانات تمرين أوكولوس على سماعة الرأس Oculus VR والتي تم حفظها مسبقاً في تطبيق Apple Health.

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سيمثل التطبيق الجديد من فيسبوك الذي يستخدم منصة أبل هيلث، أحدث رابط بين عملاقي التكنولوجيا، اللذين كانا شركاء ومنافسين على مر السنين.

منذ إطلاقه في عام 2014، أصبح تطبيق Apple Health قادراً على تخزين بيانات اللياقة البدنية والتمرين من عدة أجهزة تابعة لجهات خارجية، بما في ذلك الموازين الذكية وأجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة مراقبة النوم ومقاييس الحرارة، فضلاً عن تطبيقات التمارين الخارجية.

كما أنه قادر على جمع بيانات التمرين من Apple Watch أو مباشرة من هاتف آيفون.

وتم اكتشاف الرمز بواسطة مطور iOS ستيف موزر.

وفيما لا تزال الوظيفة في مهدها، قال المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك إن اللياقة ستكون مكوناً رئيسياً للواقع الافتراضي في المستقبل.

في غضون ذلك، تعمل أبل على سماعة رأس بتقنية الواقع المختلط في وقت مبكر من العام المقبل، وتتطلع إلى إضافة مستشعرات صحية إلى سماعات AirPods المستقبلية.